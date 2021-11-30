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Japon devinden büyük yatırım! Elektrikli araç satışlarını artıracak

30.11.2021 08:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japonya merkezli dev otomotiv şirketi Nissan Motor, elektrikli araçlarla bataryalarının üretimine, gelecek 5 yılda 2 trilyon yen (16 milyar dolar) yatırım yapacağını duyurdu. Halihazırdaki portföyünde yüzde 10 seviyesinde "elektrikli model" bulunduran Nissan, 2030 mali yılına kadar 23 farklı elektrikli araç üretecek.

Japon devinden büyük yatırım! Elektrikli araç satışlarını artıracak

Japon üreticiden yapılan "uzun vadeli vizyon" açıklamasına göre firma, araç portföyündeki elektrikli modellerin satış oranını yükseltmeyi hedefliyor.

Yokohama merkezli üretici, ABD içi satışlarında, elektrikli model satışlarını ise 2030 mali yılına dek yüzde 40'ın üzerine ulaştırmayı hedefliyor.

Halihazırdaki portföyünde yüzde 10 seviyesinde "elektrikli model" bulunduran Nissan, 2030 mali yılına kadar 23 farklı elektrikli araç üretecek.

Firma, bu hedefler kapsamında elektrikli araçlar ile bataryalarının üretimine, gelecek 5 yılda 16 milyar dolar yatırım yapacak.

KATI HAL PİLİ

Firma, daha fazla elektrik depolama kapasitesine sahip "katı hal pil teknolojisinden" güç alacak bir modeli, 2028 mali yılına kadar piyasaya sürecek.

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Yeni modelin, tamamıyla "katı hal pili" ile donatılacağı, bu sayede daha fazla enerji yoğunluğu ve daha fazla menzil fırsatı sunacağı bildirildi.

Nissan Üst Yöneticisi (CEO) Makoto Uçida, firmanın araştırma geliştirme faaliyetlerini "elektrifikasyon ve otomasyona" yönlendireceğini söyledi.

Makoto, "Elektrikli araçlar çağına doğru kar marjını daha uzun dönem güçlü tutacak iş fırsatlarını izleyeceğiz. Vizyon, gelecek 10 yılın pusulası." dedi. (AA)

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