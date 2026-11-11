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Jeep kasım 2026 kampanyası: Fiyatı 2 milyon 325 bin TL

Jeep, mevcut aracını yenilemek veya yeni bir SUV sahibi olmak isteyenler için kasım ayı kampanyasını açıkladı.

Jeep kasım 2026 kampanyası: Fiyatı 2 milyon 325 bin TL

Jeep Kasım 2026 kampanyası belli oldu. Şirketten yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında mevcut araçlarını Jeep yetkili satıcılarına getiren müşteriler, yeni Jeep Avenger ve Jeep Compass modellerinde sunulan özel fiyatlardan yararlanabiliyor.

Jeep kasım 2026 kampanyası: Fiyatı 2 milyon 325 bin TL 1

2 MİLYON 325 TL'DEN BAŞLAYAN FİYATLAR

Jeep'in kompakt SUV segmentindeki modeli yeni Jeep Avenger'da tam elektrikli, e-Hybrid ve dört tekerlekten çekişli 4xe seçenekleri bulunuyor.

Bu kapsamda Yeni Jeep Avenger BEV Summit 2 milyon 325 bin TL'den, e-Hybrid Summit 2 milyon 339 bin 550 TL'den, 4xe Overland ise 2 milyon 880 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışta yer alıyor.

Jeep Compass'ın Limited ve Summit donanımlı versiyonlarında tanıtıma özel anahtar teslim fiyatları uygulanıyor.

Limited versiyonu 2 milyon 883 bin TL'den, Summit versiyonu ise 3 milyon 123 bin TL'den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor.

Jeep Compass'ın Summit donanımlı versiyonunda yeni kahverengi iç döşeme seçeneği sunuluyor. Joshua kahverengisi, iç döşemelerde kapı içlerinde, ön konsolda, konsol kapağında ve koltuk döşemelerinde kullanılıyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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