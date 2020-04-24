Karbon emisyonlarında tarihi düşüş bekleniyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerin ekonomik aktiviteyi yavaşlatarak küresel karbon emisyonlarında tarihi bir düşüş sağlaması beklenirken, bu düşüşün kalıcı olması ve iklim değişikliğini önlemek için etkin politikalara ihtiyaç duyuluyor.

Tüm dünyada Kovid-19 salgınının yayılımını engellemek için alınan karantina tedbirleri, petrol talebinde büyük bir düşüşe yol açtı. Birçok kişinin evde kalarak uzaktan çalışması, elektrik talebindeki azalma, kömür santralleri başta olmak üzere birçok sanayi kuruluşunun faaliyetlerinin yavaşlaması, seyahat kısıtlamaları ve araç trafiğinin de azalmasıyla karbon emisyonları düşüşe geçti.

İngiltere merkezli Carbon Brief verilerine göre, Kovid-19 sürecinde meydana gelen ekonomik durgunluk sonucunda bu yıl küresel karbon emisyonları yaklaşık yüzde 5,5 düşüşle 2 milyar ton azalacak. Bu rakam, küresel karbon emisyonlarında görülen en büyük düşüş olarak kayıtlara geçecek.

Öte yandan, Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre, 2008 finansal krizi sonrasında 2009'da karbon emisyonları 400 milyon ton azalsa da ülkelerin karbon yoğun altyapı projelerine yaptığı büyük yatırımlar sonrasında emisyonların 2010'da 1,7 milyar ton yükselmesiyle tarihteki en büyük artış görüldü. Bu kapsamda, Kovid-19 salgını sonrasında ülkelerin ekonomilerini canlandırmak amacıyla yapacağı yatırımlar, iklim değişikliğinin geleceği açısından kilit rol oynayacak.