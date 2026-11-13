Kasım 2026 Renault Fiyat Listesi! İşte Clio, Duster, Boreal ve Megane Sedan kampanyaları

Sıfır kilometre otomobil almak isteyenler için kasım ayı kampanyaları devam ediyor. Renault, kasım ayına özel hazırladığı satış fırsatlarıyla bazı modellerinde başlangıç fiyatlarını duyururken, belirli araçlarda faizsiz kredi ve nakit alım avantajları da sunuyor. İşte Renault'nun Kasım 2026 dönemine ait sıfır otomobil kampanyalarının ayrıntıları...

CLIO'DA 200 BİN TL FAİZSİZ KREDİ

Renault'nun kasım ayı kampanyasında öne çıkan modellerinden biri Yeni Clio oldu. 2026 model yılı Yeni Clio'nun evolution plus TCe 115 EDC versiyonu, 1 milyon 715 bin TL'den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim fiyatıyla satışa sunuluyor.

Modelin tüm versiyonlarında bireysel müşterilere yönelik 200 bin TL kredi, 6 ay vade ve yüzde 0 faiz fırsatı bulunuyor. Bu kapsamda aylık taksit tutarı 33 bin 333 TL olarak belirlenirken araç için peşinat ödemesinin ayrıca yapılması gerekiyor.

BOREAL VE DUSTER'DA KASIM FİYATLARI

Renault'nun SUV modellerinde de kasım ayına özel fiyat avantajları dikkat çekiyor. 2026 model yılı Boreal'in evolution Turbo TCe EDC 145 hp versiyonu 2 milyon 169 bin TL'den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim fiyatıyla alıcılarını bekliyor.

Renault Duster ise nakit alımlarda 1 milyon 824 bin TL'den başlayan fiyatlarla sunuluyor. Bu fiyat, 2026 model yılı Duster evolution Turbo TCe EDC 145 hp versiyonu için geçerli oluyor.

MEGANE SEDAN'DA NAKİT ALIM FIRSATI

Markanın sedan modelinde de kasım ayına özel fiyat uygulaması bulunuyor. 2026 model yılı Megane Sedan Touch 1.3 TCe 140 bg versiyonu, nakit satın alımlarda 1 milyon 686 bin TL'den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim fiyatıyla satışa çıkarılıyor.

DÖRT MODELDE ORTAK KREDİ DESTEĞİ

Renault, Boreal, Clio, Megane Sedan ve Duster modellerini kapsayan ayrı bir finansman fırsatı da sunuyor. Renault Finans üzerinden kredi kullanılması halinde bireysel müşteriler, 200 bin TL tutarında krediyi 6 ay vade ve yüzde 0 faiz oranıyla değerlendirebiliyor. Aylık ödeme tutarı 33 bin 333 TL olarak açıklanırken peşinatın ayrıca ödenmesi gerekiyor.

Kampanyalı faiz oranlarının Maxxi Warranty ve Renault Kasko ürünleriyle birlikte geçerli olduğu belirtiliyor. Bu ürünlerin satın alınmaması halinde Renault Finans'ın baz faiz oranları uygulanıyor. Ayrıca finansman kampanyaları birleştirilemiyor ve kredi tahsis ücreti ile diğer kesintiler kredi tutarına dahil edilmiyor.

ÖĞRETMENLERE VE DİŞ HEKİMLERİNE 20 BİN TL İNDİRİM

Renault'nun kasım ayı fırsatları belirli meslek gruplarına yönelik avantajları da kapsıyor. Renault Finans'tan kredi kullanan ve mesleki belgelerini ibraz eden öğretmenler ile üniversite akademisyenleri, yeni binek araç alımlarında 20 bin TL indirim ve dosya masrafsız kredi fırsatından yararlanabiliyor. Kampanyada araç ruhsatının ilgili mesleği icra eden kişinin adına olması gerekiyor.

Diş hekimleri için de benzer bir uygulama bulunuyor. Mesleki belgelerini sunarak Renault Finans üzerinden kredi kullanan diş hekimleri, 20 bin TL indirim ve kredi tahsis ücreti alınmaması avantajından faydalanabiliyor.

Daha önce Renault Finans'tan kredi kullanmış bireysel ve vergi levhalı müşterilere de binek araç alımlarında 20 bin TL indirim ve dosya masrafsız kredi imkânı sunuluyor. Bu kampanyadan aynı ay içerisinde müşteri başına bir araç için yararlanılabiliyor.

KAMPANYALAR NE ZAMANA KADAR GEÇERLİ?

Renault'nun açıkladığı kasım ayı satış kampanyaları stoklarla sınırlı tutuluyor. Kampanyalar, 30 Kasım 2026 tarihine kadar katılımcı yetkili satıcılarda geçerliliğini koruyor. Şirket, kampanyaların bitiş tarihini ve kapsamını değiştirme hakkını saklı tutuyor.

Açıklanan başlangıç fiyatlarına kasko, trafik sigortası ve ilk tescil işlemlerinde ödenmesi gereken binde 2 oranındaki harç bedeli dahil edilmiyor.

Haberde yer alan fiyat ve kampanya bilgileri Renault’nun resmî internet sitesinden alınmıştır. Fiyatlar ve kampanya koşulları değişiklik gösterebilir.