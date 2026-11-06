Kia'dan kasım ayına özel kampanya! Sıfır araçlarda 300 bin TL indirim

Sıfır otomobil piyasasında kasım ayıyla birlikte kampanya hareketliliği hız kazandı. Araç sahibi olmak isteyenlerin yakından takip ettiği markalar, farklı donanım seçeneklerinde indirim ve finansman avantajlarını devreye aldı.

Güney Koreli otomobil üreticisi Kia da kasım ayına özel hazırladığı kampanyalarla dikkat çekti. Markanın resmi internet sitesinde yayımlanan fırsatlar kapsamında SUV modellerinden elektrikli araçlara kadar farklı seçeneklerde fiyat avantajları sunuluyor. Kampanyalar 1-30 Kasım 2026 tarihleri arasında geçerliliğini koruyacak.

SELTOS'TA 300 BİN TL İNDİRİM VE TAKAS DESTEĞİ

Kia'nın kasım kampanyasında öne çıkan modellerinden Seltos için farklı donanım seviyelerine göre indirimler uygulanıyor. Seltos Cool versiyonunda 300 bin TL indirim ve buna ek olarak 70 bin TL takas desteği sunuluyor. Elegance ve X-Line donanımlarında ise 250 bin TL indirim fırsatı bulunuyor.

Elektrikli otomobil tercih edenler için hazırlanan EV2 kampanyasında da fiyat avantajları yer alıyor. Modelin Cool ve Elegance versiyonlarında 70 bin TL, Elegance Long Range seçeneğinde ise 100 bin TL indirim uygulanıyor.

STONIC VE SPORTAGE MODELLERİNDE KAMPANYA FIRSATI

Kia Stonic ailesinde indirim ve kredi seçenekleri bir arada sunuluyor. Cool donanımında 130 bin TL, Elegance donanımında ise 120 bin TL indirim sağlanıyor. Her iki versiyonda da 250 bin TL tutarında, 12 ay vadeli ve yüzde 1,99 faizli kredi imkanı bulunuyor.

Stonic Prestige versiyonunda ise ticari kullanıma yönelik 250 bin TL tutarında, 12 ay vadeli ve yüzde 1,99 faizli kredi kampanyası uygulanıyor.

Markanın SUV modellerinden Sportage için de donanım seviyesine göre değişen indirimler açıklandı. Buna göre Live versiyonunda 150 bin TL, Vision versiyonunda 163 bin TL, Cool seçeneğinde 100 bin TL indirim sunuluyor. Elegance donanımında 150 bin TL, Prestige versiyonunda 100 bin TL, GT-Line Design seçeneğinde 150 bin TL ve GT-Line versiyonunda 250 bin TL indirim fırsatı bulunuyor.

SORENTO VE EV9'DA DA İNDİRİM VAR

Kia'nın kasım ayı fırsatları daha üst segmentteki modelleri de kapsıyor. Sorento Prestige Smart donanımında 150 bin TL indirim uygulanırken elektrikli SUV modeli EV9'un Prestige ve GT-Line versiyonlarında da 150 bin TL fiyat avantajı sağlanıyor.

Kampanyalar kapsamında açıklanan kredi seçeneklerinde aracın nihai fatura değeri, finans kuruluşunun onayı ve ilgili kampanya koşulları esas alınıyor. Kia'nın belirttiği üzere kampanyalı kredi imkanlarından yararlanabilmek için Kia Kasko poliçesi yaptırılması gerekiyor. Stonic kampanyasındaki indirim tutarlarında ise ÖTV değişikliği dahil toplam değişim söz konusu.

Markanın kasım ayına özel kampanyaları 30 Kasım 2026 tarihine kadar geçerli olacak. Araçların kampanya kapsamındaki versiyonları ve ayrıntılı koşulları hakkında Kia yetkili satıcılarından bilgi alınabilecek.