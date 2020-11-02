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Kış geliyor... Araç kışlık bakımı ne zaman yapılır? Araba kışlık bakımı nasıl olur? Araç kışlık bakımı nelerdir? Araba bakımı detayları...

OTOMOTİV HABERLERİ  | 02.11.2020 15:10 | Son Güncelleme

Kış ayının yaklaşmasıyla birlikte araç sahibi olan vatandaşlar, kışlık araç bakımı ne zaman yapılır, kışlık araç bakımı nasıl olmalıdır araştırmaya başladı. Yeni araç alan vatandaşlar araçların kışlık bakımının nasıl olduğunu araştırmaya başladı. Makina Mühendisleri Odası (MMO) Konya Şube Başkanı Dr. Aziz Hakan Altun araçların kışa nasıl hazırlanması gerektiğine dair açıklama yaptı. Peki araç kışlık bakımında nelere dikkat edilir?

Kış geliyor... Araç kışlık bakımı ne zaman yapılır? Araba kışlık bakımı nasıl olur? Araç kışlık bakımı nelerdir? Araba bakımı detayları...

Koronavirüs salgını ile birlikte salgından korunmak için birçok kişi araç sahibi oldu. Havaların soğumasıyla birlikte açar sahibi vatandaşlar araç kışlık bakımı ne zaman yapılacak araştırmaya başladı. Koronavirüsten dolayı kendi aracıyla seyahat ederek ulaşımını sağlamak isteyen vatandaşlar, arabaların kışlık bakımı yapılırken nelere dikkat edilmeli merak ediyor. Makina Mühendisleri Odası (MMO) Konya Şube Başkanı Dr. Aziz Hakan Altun konuyla ilgili açıklama yaparak, araçların boyası, jantı ve motoru da dahil birçok parçasının kışlık bakımının nasıl olması gerektiğine dair açıklama yaptı. Trafiğe bu yıl katılan yeni araç sahipleri araç kışlık bakımı nasıl olmalı, aracın kışlık bakımı yapılırken öncelik ne olmalı araştırıyordu. İşte Dr. Aziz Hakan Altun'un araba kışlık bakımında dikkat edilmesi gereken kurallar açıklaması...

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ARAÇ KIŞLIK BAKIMI NASIL OLUR?

Kış ayının yaklaşmasıyla birlikte havaların soğuk, nemli ve trafik şartlarının oldukça güç olaması sebebiyle araçların zayıf sistemleri daha hızlı çöküyor. Araçları kışın bozulmaması ve trafikteyken kötü sonuçlara sebep olmaması için bakım oldukça önemli bir konu. Araç kışlık bakımı nasıl olur araştıran vatandaşlarımız için, Makina Mühendisleri Odası (MMO) Konya Şube Başkanı Dr. Aziz Hakan Altun yaptığı açıklamada jantların temizliğini vurgulayarak, üzerindeki yağ, tuz ve kirin temizlenmesi gerektiğini ve mutlaka aracın paslarının bakımının yapılması gerektiğini ifade etti. Araç bakımı yapılırken dikkat edilecek kurallardan birisinin de motorun soğutma sistemindeki sıvının değişmesi gerektiğini vurgulayan MMO Başkanı Altun, " Bu sıvının seviyesi, durumu ve konsantrasyonunu periyodik olarak kontrol edilmelidir." dedi. Altun açıklamasına, araçların kışlık bakımı yapılırken kullanıcı el kitabının mutlaka okunulması gerektiğini ve araç bakım koşullarının sıklıkla takip edilmesi gerektiğini, el kitaplarının araç bakımı konusunda oldukça detaylı ve doğru bilgiyi verdiğini vurgulayarak devam etti.

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ARAÇ KIŞLIK BAKIMI NELERDİR?

Araç kışlık bakımı nelerdir merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araç kışlık bakımı detayları hakkında bilgi sahibi olmaya çalışıyor. MMO Başkanı Altun açıklamasında, araç kışlık bakımı yapılırken aracın camları ve boyasının kontrol edilerek sorunlu yerlerin bulunması gerektiğini ve aracın hasar almaması için mutlaka elle yıkanması gerektiğini ifade etti. Aracın paslanmasını elle yıkandığı zaman önleneceğini açıklayan MMO Başkanı Altun, araç bakımının her yıl düzenli olarak muntazam bir şekilde yapılması gerektiğini ifade etti. Kış aylarında kalorifer ve ısıtma sisteminin önemli olduğunu vurgulayan Altun, araç frenlerinin mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini ifade etti.

araç kışlık bakımı nelerdir

ARAÇ BAKIMI YAPILIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER NELERDİR?

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Konya Şube Başkanı Dr. Aziz Hakan Altun araç bakımı için neler yapılması gerektiğini şöyle sıraladı;

Aracın boyası ve camlarını kontrol etmek ve sorunlu yerleri belirlemek için en iyi yöntem aracın elle yıkanmasıdır. Paslanmayı önlemek için bu kontrol çok önemlidir.

Jantların üzerindeki tuz, yağ ve kir temizlenmelidir. Pas varsa bakımı yapılmalıdır.

Kullanıcı el kitabı okunarak tavsiye edilen bakım koşulları takip edilmelidir. El kitabı aracın bakımı konusunda en önemli bilgiyi verecek ve en kapsamlı yolu gösterecektir.

Motor soğutma sistemindeki (radyatördeki) sıvı değiştirilmelidir. Bu sıvının seviyesi, durumu ve konsantrasyonunu periyodik olarak kontrol edilmelidir. Bu kontrol yapılırken motorun çalışmadığından ve soğumuş olduğundan emin olunmalıdır.

Zor çalışma, arada durma ve zorlanma gibi bir performans problemi varsa, bu tamir ettirilmelidir. Böylelikle daha iyi bir yakıt tüketimi yanında ilerideki daha pahalı tamiratın da önüne geçilmiş olur. Umursanmayan basit bir arıza bile aracınızın katalitik konvertörünü bozabilir.

Eğer gerekli işlemleri kendiniz yapamıyorsanız, bakım için gittiğiniz tamir servisin veya araç üreticisi yetkili servisinin, yeterli olup olmadığından emin olun. Aracınızı emin ellere teslim edin.

araç kışlık bakımı yaparken nelere dikkat edilmeli

Kayış, hortum ve kablo gibi harici uzantıların sıkılıkları ve durumlarının uzman oto tamircileri tarafından kontrol edilmeleri gerekiyor. Sahip olduğunuz kişisel bakım setleri genelde uygun aletleri içermeyebilir.

Aracın yıllık bakımları muntazam yaptırılmalıdır.

Çalışmasından memnun olunmayan kalorifer (ısıtma) sistemi yetkili servise götürülüp tamir ettirilmelidir.

Yağ ve yağ filtresi kullanım el kitabına uygun olarak değiştirilmelidir. Çoğu zaman ihmal edilen bu konu, aracın ömrünü uzatan en önemli bakımdır.

Hava, yakıt ve diğer filtreler el kitabında tavsiye edilen şekilde değiştirilmelidir.

Yedek lastik dâhil, tüm lastiklerin durumları kontrol edilmelidir. Basınçlarını kontrol ederken lastiklerin soğuk olmasına dikkat edilmelidir. Aşınmış, yamulmuş vs. şekilde göze çarpan anormal durumlar dikkate alınmalıdır.

Transmisyon sistemleri kontrol ettirilmelidir. Basit bir bakım büyük masrafların önüne geçebilir.

Aracın frenleri mutlaka kontrol ettirilmelidir.

Tüm aydınlatma sistemi ve ampulleri gözden geçirilmelidir. Çalışmayanlar yenilenmelidir.

Yıpranmış silecek lastikleri yenilenmelidir. Camları yıkamada kullanılan sıvının eksik olmadığından emin olunmalıdır.

Paspaslar sabunla yıkatılmalıdır. Böylece varsa tuz ve yağlı kısımlar temizlenecektir.

İç kısımdaki vinil yüzeylerin çatlama ve kurumalarını önlemek için özel cilası ile bakımını yapılmalıdır.

araç kışlık bakımı dikkat edilecek hususlar

ARAÇ KIŞLIK BAKIMI NE ZAMAN YAPILIR?

2020 Araç kışlık bakımı ne zaman yapılır araştıran vatandaşlar, uzmanların yaptığı açıklamaları takip ediyor. Bilindiği üzere 2018 yılından bu yana, 1 Aralık itibari ile kış lastiği uygulaması yapılıyor. Bu uygulama ile birlikte araçların kış aylarında trafikte daha az kazaya neden olması engelleniyor. 2020 araç kışlık bakımı ne zaman yapılır araştıran vatandaşlara, araç kışlık bakımı mutlaka havaların soğumasıyla birlikte yapılmalı. Havaların sertleşmesi trafiğin biraz daha zor ilerlemesine ve kötü sonuçlar doğurmasına neden olmaması için mutlaka aracınızda aşağıdaki malzemeleri bulundurmalısınız.

-Cep telefonu ve şarjı
-Uyarı araçları (ışıldak ve reflektör)
-İlk yardım çantası
-Marş kabloları
-Kum veya paspas (çekiş için)
-Çekme halatı
-Tekerlek zincirleri
-Battaniye
-El feneri
-Buz kazıyıcı
-Kar fırçası
-Kürek
Eldiven ve su.

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