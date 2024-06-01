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Kredi kartı ile ödemede fark alınıyordu! 2.500 liraya yaklaştı: Arabası olan herkesi ilgilendiriyor

01.06.2024 11:56
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Araç muayene ücretlerini kredi kartı ile ödeyenler dikkat! 1821 liradan başlayıp 2.462 liraya kadar çıkıyordu. TESK'ten "araç muayenesi ödemesinde kredi kartı tahsilat farkı alınmasın" çağrısı geldi. Konuya ilişkin açıklama yapan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Kredi kartı tahsilatı farkının vatandaştan tahsil edilmesi adil bir hizmet anlayışıyla bağdaşmıyor" ifadelerini kullandı.

Kredi kartı ile ödemede fark alınıyordu! 2.500 liraya yaklaştı: Arabası olan herkesi ilgilendiriyor

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kredi kartıyla yapılan araç muayene ücreti ödemelerinde "kredi kartı tahsilatı farkının vatandaştan tahsil edilmesinin" adil bir hizmet anlayışıyla bağdaşmadığını belirtti.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, araç muayene ücretlerinin kredi kartıyla ödenebildiğini ifade etti.

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Kartla yapılan ödemelerde "kredi kartı tahsilat farkı" adı altında 77 lira ek ücret alındığını belirten Palandöken, şu değerlendirmede bulundu:

"Zaten araç muayenesine yüksek meblağlar ödeyen vatandaşlar, kartlı ödemelerde ek ücret istemiyor. Kredi kartı tahsilatı farkının vatandaştan tahsil edilmesi adil bir hizmet anlayışıyla bağdaşmıyor. Kredi kartıyla ödemelerde kolaylık sağlanması gerekirken bu şekilde bir zorluk çıkarılıyor. Ayrıca bu ek ücretin randevu alınırken belirtilmemesi ve vatandaşın bu durumu ödeme sırasında öğrenmesi beklenmedik bir mali yük getiriyor."

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"TİCARİ ARAÇ SAHİPLERİNE İNDİRİMLER SAĞLANMALI"

Palandöken, bu yıl araç muayene ücretlerinin otomobil, minibüs ve kamyonette 1149 liradan 1821 liraya, traktör, motosiklet ve motorlu bisikletlerde 586,5 liradan 927,6 liraya yükseltildiğini, otobüs, kamyon, çekici ve tankerler için ise 2 bin 462,4 lira olduğunu ifade etti.

Araç muayene ücretlerinin çok yüksek olduğunu ve vatandaşların söz konusu ücretleri ödemekte güçlük çektiklerini belirten Palandöken, şunları kaydetti:
"Bakım ve onarım olmadan, yalnızca 10-15 dakika süren bir arıza tespitinden bu kadar yüksek ücret almak adil değil. Zaten araçların yıllık bakımları, sabit giderleri, sigortaya her ay düzenli gelen zamlar, benzin, mazot, LPG gibi yakıtlardaki fiyat artışı ve lastik ücretleri gibi yüksek maliyetler esnafımızı zorluyor. Bunun için ticari araçlara özel muayene sistemi oluşturulmalı. Ayrıca ticari araç sahiplerine belirli avantajlar ve indirimler sağlanarak onların maliyet yükü hafifletilmeli."

Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Otomobil araç muayene istasyonu
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