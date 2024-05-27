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Liste fiyatı rafa kalktı, 300 bin liraya kadar indirim! Süre daralınca düşüş yüzde 20’yi buldu: ‘Kurtulmak istiyorlar…’

27.05.2024 11:18
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7 Temmuz'dan itibaren GSR tescili olmayan sıfır araçların satışına izin verilmemesi Türkiye otomotiv pazarında son dönemde birçok markanın kredi, takas desteği ve nakit indirimi gibi kampanyalarını artırdı. Sıfır otomobil fiyatlarında 300 bin liraya kadar gerileme görüldü, hatta liste fiyatlarının da altında satılıyor. Sektör temsilcileri, “Bayiler ve distribütörler ellerinde olan bu araçları bir an önce eritip esasında bu riskten kurtulmak istiyorlar” diyor.

Liste fiyatı rafa kalktı, 300 bin liraya kadar indirim! Süre daralınca düşüş yüzde 20’yi buldu: ‘Kurtulmak istiyorlar…’

Türkiye otomotiv pazarında satışların 1 milyon 232 bin 635 adetle rekor kırdığı geçen yıl, otomotiv bulunurluğunda sorunlar yaşanmış, arz-talep dengesinde bozulmalar görülmüş ve bunun neticesinde ikinci el otomobil fiyatları aşırı değerlenmişti. Yaşanan gelişmeleri yakından takip eden Ticaret Bakanlığının aldığı tedbirler sonucu ikinci el piyasasındaki aşırı yüksek fiyatlar dengeye oturdu. Otomotivin "yatırım aracı olarak görülme" cazibesini kaybetmesinin ardından, gerçek alıcılar ile otomotiv markaları baş başa kaldı.

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BAZI BAYİLER LİSTE FİYATININ DA ALTINDA SATIŞ YAPIYOR

Geçen yılın ikinci yarısından sonra yaşanan bu gelişmelerin ardından, yeni ekonomi programının da fiyatların dengede kalmasına destek olduğu belirtiliyor. Son gelişmelerin ardından, birçok otomotiv markası sıfır otomobilde kredi, takas desteği ve nakit indirim gibi kampanyalara başladı. Bazı bayilerin liste fiyatının da altında satış yaptığı, kampanyalarda indirim oranının yüzde 20'yi bulduğu belirtiliyor. Sıfır araçlarda 100-300 bin liraya kadar indirim uygulayan markalar olduğu görülüyor. Diğer yandan nakit indiriminin yanı sıra markaların finansman kampanyaları da sürüyor.

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İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARINDA DENGELENME

İkinci el araç tarafında ise günlük 450 binden fazla ikinci el araç datasını analiz eden Indicata'nın ikinci el çevrim içi pazar raporuna göre, nisanda perakende fiyatların bir önceki aya göre ortalama yüzde 0,73, yılbaşından itibaren ise yüzde 2,24 arttığı gözlemlendi.

İkinci el araç pazarında, geçen yılla karşılaştırıldığında, ocak-nisan dönemindeki yüzde 2,24'lük fiyat artışının piyasadaki dengelenmeye işaret ettiği belirtiliyor.

PEŞİN İNDİRİMİ VE KAMPANYAYA BAŞLADILAR

İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bayilerin geçmiş dönemden verdikleri yıllık siparişleri stok anlamında ellerinde birikmeye başladı. Bayiler şu anda her marka, her modele göre kendi içlerinde hem peşin indirimleri uygulamaya hem de kendi bünyelerinde kampanyalar düzenlemeye başladı." dedi.

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Piyasalarda fiyatların dengeye oturduğunu ancak yılın ikinci yarısından sonra biraz daha yukarıya doğru çıkmasını beklediklerini dile getiren Ertemel, şunları kaydetti:
"Bence yıl sonuna kadar bu kampanyalar devam edecek. Çünkü şu anda satış adetleri istenilen düzeyde değil. Bundan sebep her marka, model kendince satış stratejileri geliştiriyor. Bu stratejilere göre, yıl sonuna kadar bu kampanyalar devam eder. Çünkü faizin yüksek olması, şu anda krediye erişimin zor olması otomotiv sektörünü bu bağlamda zorlayan faktörler. Gelen müşteriler genellikle takasa araç teklif edip üstünü nakit ödeyip alan müşteriler şu anda. Bu tabii ki bir süre daha devam edecek gibi gözüküyor."

OTOMOTİVDE "7 TEMMUZ" BEKLENTİSİ

Ertemel, Avrupa Birliği'nin "Genel Güvenlik Yönetmeliği" (GSR) kapsamında, GSR tescili olmayan sıfır araçların 7 Temmuz'dan itibaren satışına izin vermeyeceği haberlerini kendilerinin de takip ettiklerini dile getirdi.

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İMAS Başkanı Ertemel, "Bayiler ve distribütörler ellerinde olan bu araçları bir an önce eritip esasında bu riskten kurtulmak istiyorlar. Bununla alakalı çeşitli kampanyalar düzenleniyorlar. Tahmin ediyorum eğer o tarihe kadar bu araçları satamayıp ellerinde de kalırsa onları belki kendilerine faturalayıp kiralama yöntemiyle belki daha sonra 6 ay-6 bin kilometre şartı oluştuktan sonra kendileri satabilirler diye düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

Hayrettin Ertemel, Türkiye otomotiv pazarında yıl sonunda 900-950 bin adetlik satış hacmi beklediklerini sözlerine ekledi.

Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

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sıfır otomobil fiyatları
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