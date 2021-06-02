ODD verileri paylaştı, son 5 ayda en çok tercih edilen otomobiller belli oldu

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, Ocak-Mayıs 2021'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 72 büyüyerek 314 bin 882 adet olarak gerçekleşti.

Otomotiv Distribütörleri Derneğinden (ODD) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, ocak-mayıs döneminde yıllık yüzde 72 artarak 314 bin 882 oldu. Toplam pazarda geçen yılın 5 ayında 183 bin 95 adet satış yapılmıştı.

Bu yılın 5 ayında 2020'nin aynı dönemine göre otomobil satışları yüzde 69,2 artarak 247 bin 977, hafif ticari araç satışları ise yüzde 83 yükselerek 66 bin 905 düzeyinde gerçekleşti.

Toplam pazarda mayıs ayında ise 54 bin 734 araç satıldı. Mayıs 2020'de 32 bin 235 düzeyinde bulunan rakam, otomobil ve hafif ticari araç pazarının yüzde 69,8 büyüdüğünü ortaya koydu.

Satışlar, mayısta bir önceki yılın aynı ayına göre otomobilde yüzde 72,1 artarak 43 bin 138'e, hafif ticari araçta da yüzde 61,9 yükselerek 11 bin 596'ya çıktı.

Son 10 yıllık mayıs ayı ortalama satış rakamlarına bakıldığında, otomobil ve hafif ticari araç pazarının yüzde 20,7'lik, otomobil pazarının yüzde 18,2'lik ve hafif ticari araç pazarının yüzde 28,6'lık küçülme kaydettiği görüldü.