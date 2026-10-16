Opel’den ekim ayına özel kampanya! İndirim 400 bin TL’yi aştı

Opel’in Ekim 2026 dönemine ait sıfır kilometre otomobil fiyatları belli oldu. Corsa’dan Grandland’e kadar markanın farklı modellerinde açıklanan güncel fiyatların yanı sıra kampanyalı satış tutarları ve kredi imkanları da araç almayı düşünenlerin gündeminde yer alıyor. Bazı modellerde yüz binlerce lirayı bulan fiyat avantajları sunulurken elektrikli otomobiller için de farklı fırsatlar bulunuyor.

Opel’in güncel fiyat listesinde modellerin başlangıç fiyatları ve kampanyalar kapsamında sunulan indirimli tutarlar öne çıkıyor. Araç tercihinde liste fiyatının yanı sıra nakit indirimleri, finansman seçenekleri ve ücretsiz donanım fırsatları da belirleyici olabiliyor.

OPEL'İN EKİM 2026 GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

Webtekno'da yer alan habere göre, Opel’in Ekim 2026 sıfır araç fiyat listesinde Corsa, Corsa Elektrik, Frontera, Frontera Elektrik, Mokka, Mokka GSE, Astra, Grandland ve Grandland Elektrik modelleri bulunuyor. Bazı araçlar kampanyalı fiyatlarla satışa sunulurken bazı modellerde indirimli fiyat açıklanmadı.

Ekim ayı itibarıyla modellerin güncel ve kampanyalı fiyatları şöyle:

GRANDLAND ELEKTRİK VE MOKKA GSE MODELLERİNDE LANSMAN FIRSATI

Opel’in elektrikli SUV modeli Grandland Elektrik’in Edition donanımı, kampanya kapsamında 2.485.000 TL fiyatla satışa sunuluyor. Modelin dört tekerlekten çekişli AWD versiyonu ise lansmana özel 3.750.000 TL fiyat etiketi taşıyor. Grandland Elektrik için siyah tavan, grafik gri ve metalik renk seçenekleri ek ücret alınmadan sunuluyor.

Mokka GSE modelini tercih etmek isteyenler için de lansmana özel fiyat avantajı bulunuyor. Normal fiyatı 3.570.000 TL olarak açıklanan modelin GSE donanımı, kampanya kapsamında 2.890.000 TL’ye alınabiliyor. Bu fırsata siyah tavan, grafik gri, Bold Pack ve metalik renk opsiyonları da ücretsiz olarak dahil ediliyor.

COMBO ELEKTRİK İÇİN YÜZDE 0,99 FAİZLİ KREDİ SEÇENEĞİ

Opel’in ekim ayındaki finansman fırsatları arasında Combo Elektrik’in 2026 model yılı versiyonuna yönelik kredi kampanyası da yer alıyor. 1-31 Ekim 2026 tarihleri arasında geçerli olan kampanya kapsamında 300.000 TL kredi, 12 ay vade ve aylık yüzde 0,99 faiz imkanı sağlanıyor.

Bireysel müşteriler için aylık taksit tutarı 27.140,39 TL olarak belirtiliyor. Kampanyadan faydalanmak isteyenlerin Marka Kasko ile Kredi Koruma Sigortası veya Kredili Hayat Sigortası seçeneklerinden birini satın alması gerekiyor.