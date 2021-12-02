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Otomobil satışları kasımda yüzde 33,2 geriledi

02.12.2021 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, Ocak-Kasım 2021'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 büyüyerek 675 bin 107 seviyesinde gerçekleşti. Otomobil satışı ise yüzde 33,2 azalarak 42 bin 982 adet oldu.

Otomobil satışları kasımda yüzde 33,2 geriledi

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, Ocak-Kasım 2021'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 büyüyerek 675 bin 107 seviyesinde gerçekleşti. Otomobil satışı ise yüzde 33,2 azalarak 42 bin 982 adet oldu.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), ocak-kasım dönemi ve kasım ayına ilişkin Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazar Değerlendirme Raporu'nu yayımladı.

Rapora göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, bu yılın 11 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 büyüyerek 675 bin 107 seviyesinde kaydedildi.

Otomobil satışları ise 2021 Ocak-Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 2,1 azalarak 518 bin 294 olurken, hafif ticari araç satışları yüzde 12,7 artarak 156 bin 813'e ulaştı.

KASIMDA SATIŞLAR AZILDI

Otomobil ve hafif ticari araç satışları, bu yılın kasım ayındageçen yılın kasım ayına göre yüzde 24,9 azalışla 60 bin 216 oldu. 2021 yılı kasım ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,2 azalarak 42 bin 982 olurken, hafif ticari araç satışları yüzde 9,2 artarak 17 bin 234 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık kasım ayı ortalama satışlara göre yüzde 24,7, otomobil satışları yüzde 29,9 ve hafif ticari araç satışları yüzde 7,4 geriledi.

PAZARIN YÜZDE 86'6' SINI VERGİSİ DÜŞÜK ARAÇLAR OLUŞTURDU

Bu yılın ocak-kasım döneminde otomobil pazarı segmentlere göre, pazarın yüzde 86,6’sını vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 280 bin 235'le yüzde 54,1 pay, B segmenti otomobiller de 164 bin 963 satışla yüzde 31,8 pay aldı.

Otomobil pazarı gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 39,4 payla yine Sedan otomobiller, Sedan otomobilleri yüzde 35 payla SUV ve yüzde 23,7 payla da hatchback otomobiller takip etti

PAZARDA DİZELİN PAYI İKİNCİ SIRADA

Türkiye otomobil pazarı motor tipinde benzinli otomobillerin ağırlığı devam etti.

Ocak-kasım döneminde benzinli otomobil satışları 342 bin 438 adetle satışlardan yüzde 66,1 pay alırken, dizel otomobil satışları 104 bin 217 adetle yüzde 20,1 pay, hibrit otomobil satışları 45 bin 190 adetle yüzde 8,7 pay ve otogazlı otomobil satışları 24 bin 34 adetle yüzde 4,6 pay aldı. Ayrıca bu dönemde 2 bin 415 elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.

Kasım sonu itibarıyla otomatik şanzımanlı otomobiller, 393 bin 726 adetle yüzde 76 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobillerin payı 124 bin 568'le yüzde 24 oldu.

Hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre bakıldığında ise van gövde tipi yüzde 79,4 pay ve 124 bin 461 satışla en çok tercih edilen gövde tipi oldu.
Kamyonet gövde tipi yüzde 9,8 pay ve 15 bin 379 adetle ikinci ve pickup ise yüzde 6,3 pay, 9 bin 853 satışla üçüncü sırada konumlandı.

Öte yandan, sektör temsilcileri pazarda araç bulunurluğu noktasında hala sorunlar yaşandığını, müşterilerin her istediği aracı bulamadığını dolayısıyla bunun da satışlara olumsuz yansıdığını belirtiyor. (AA)

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