Otomotiv devi Volvo küçülmeye gidiyor! 2 bin 500 kişi işten çıkarılacak

Otomotiv sektöründeki dev markalarda işten çıkarmalar devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Volkswagen’in zarar açıklayıp işten çıkarma ve maaş arttırmama kararı almasının ardından bir otomobil devinde daha işten çıkarma dalgası yaşanacağı öğrenildi.

İsveç merkezli otomobil üreticisi Volvo Cars, artan maliyetler ve düşen satışlar nedeniyle işten çıkarma kararı aldı. Şirket, 2 bini İsveç'te olmak üzere toplam 2 bin 500 kişinin işine son verecek.

2 BİN POZİSYON RİSK ALTINDA

Şirketten yapılan açıklamada, iş gücü azaltımının danışmanlık sözleşmelerinin sonlandırılması, doğal personel ayrılmaları ve hedefli gönüllü işten ayrılma programları yoluyla gerçekleştirileceği belirtildi.

İşten çıkarmalardan en fazla İsveç'in etkilenmesi beklenirken, ülkede 2 bin pozisyonun risk altında olduğu bildirildi.

Volvo Cars'ın İsveç dışında Belçika, ABD ve Çin'de fabrikaları bulunurken, Slovakya'da yeni bir tesisin inşası sürüyor.

HİSSELERİ YIL BAŞINDAN BU YANA YÜZDE 54 DEĞER KAYBETTİ

Gümrük vergileri, elektrikli araçlara yönelik talebin azalması ve yüksek geliştirme maliyetleri, şirketin hisseleri üzerinde de baskı oluşturdu.

Volvo Cars'ın hisseleri bu hafta rekor düşük seviyeye gerilerken yıl başından bu yana yaşanan değer kaybı yüzde 54'e ulaştı.