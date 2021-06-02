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Otomotiv pazarı yüzde 72 büyüdü

02.06.2021 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç (HTA) satışları, Ocak-Mayıs döneminde yıllık bazda yüzde 72 artarak 314 bin 882 adete yükseldi.

Otomotiv pazarı yüzde 72 büyüdü

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) verilerine göre, bu dönemde otomobil satışları, yüzde 69.2 artışla 247 bin 977 adete, hafif ticari araç satışları da yüzde 83 artışla 66 bin 905 adete ulaştı.

HAFİF TİCARİ ARAÇ SATIŞLARI 61.9 OLDU

ODD verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç satışları mayıs ayında da yüzde 69.8, otomobil satışları yüzde 72.1 ve hafif ticari araç satışları yüzde 61.9 yükseldi.

Mayıs'ta otomobil ve hafif ticari araç satışları 54 bin 734 adete yükselirken, bunun 43 bin 138 adeti otomobil, 11 bin 596 adeti de hafif ticare araç satışlarından oluştu.

Buna karşılık, otomobil ve hafif ticari araç satışları, 10 yıllık Mayıs ayı ortalama satışlara göre yüzde 20.7 azaldı. Bu dönemde otomobil satışları yüzde 18.2 ve hafif ticari araç satışları yüzde 28.6 azaldı.

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Kaynak: DHA

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