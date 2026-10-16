Otomotiv piyasasında rüzgar tersine döndü! Yerli araçlar yükselişte

Türkiye'de üretilen araçların otomotiv piyasasındaki payı artarken ithal araçların satışlarında yavaşlama yaşanıyor. Yerli üretim araçların daha uygun fiyatlarla satışa sunulması, döviz kurundaki hareketlilik ve kredi teşvikleri tüketicilerin tercihlerinde etkili oluyor. Peki, yerli araçlara yönelimin arkasında hangi nedenler bulunuyor?

Tüketiciler, yerli üretim araçların daha hızlı satılabildiğini ve daha fazla talep gördüğünü belirtiyor. Olası bir sorun yaşanması durumunda muhatap bulabilmenin de tercih nedenleri arasında olduğu ifade ediliyor.

YERLİ ARAÇLARIN SATIŞ ORANINDA YÜZDE 6 BÜYÜME

İthal araçların satışları yavaşlarken yerli üretim araçların satış oranlarında artış görülüyor. İMAS Başkanı Hayrettin Ertemel, yerli araçların satış oranlarındaki değişimi, “Yerli üretim araçların satış oranlarında bir %6'lık büyüme var” sözleriyle değerlendirdi.

İthal araçların satışını yavaşlatan nedenlerin başında döviz kurundaki hareketlilik geliyor. Türkiye'de üretilen birçok marka ve model, ithal araçlara kıyasla daha uygun fiyatlarla tüketicilere sunuluyor.

YERLİ ARAÇLARIN PAZAR PAYI YÜZDE 29'DAN YÜZDE 34'E ÇIKTI

İlk 9 ayda otomotiv pazarında düşüş yaşanmasına rağmen yeni modellerin piyasaya sunulmasıyla yerli üretim araçların satışlardaki payı yüzde 29'dan yüzde 34'e yükseldi.

Yerli araçların tercih edilmesinde kredi teşvikleri de etkili oluyor. Hayrettin Ertemel, bu konudaki değerlendirmesinde, “Türkiye'de üretilen yerli araçlar için önemli bir unsur olan kredi teşviği de şu anda cazip hale getiriyor yerli araçların satışını” ifadelerini kullandı.

Satışların artmasında Türkiye'de üretilen hafif ticari araçlara yönelik ilginin çoğalması da rol oynuyor.

YEDEK PARÇA AVANTAJI İKİNCİ EL PİYASASINA DA YANSIYOR

Türkiye'de üretilen araçların yedek parçalarının da ülkede üretilmesi, servis işlemlerinde tüketicilere fiyat avantajı sağlıyor. İMAS Başkanı Hayrettin Ertemel, bu avantajı, “Burada üretilen araçların yedek parçaları da burada üretildiği için servise gidildiğinde bu fiyatsal avantajı da son tüketici kullanmak istiyor” sözleriyle anlattı.

Yerli üretim araçlara yönelik ilgi, ikinci el piyasasında da kendini gösteriyor. Sektör temsilcilerine göre yerli üretim araçların ikinci el ilanlarında bekleme süresi daha kısa oluyor. Galericiler de bu araçların alım ve satım işlemlerinin daha hızlı gerçekleştiğini, bunun da ikinci el piyasasına yansıdığını belirtiyor.

Kanal D'ye konuşan İMAS Başkanı Hayrettin Ertemel'in değerlendirmelerinde fiyat, kredi teşvikleri ve yedek parça avantajları öne çıkarken, sektör temsilcileri yerli üretim araçların ikinci el piyasasında daha kısa sürede alıcı bulduğuna dikkat çekiyor.