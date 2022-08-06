FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. ÖTV indirim beklentisi ile satışlar durma noktasına geldi! İkinci el araç için çok konuşulacak öneri: Tek seferlik…

ÖTV indirim beklentisi ile satışlar durma noktasına geldi! İkinci el araç için çok konuşulacak öneri: Tek seferlik…

06.08.2022 08:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İkinci el araç almak isteyenler ÖTV’de indirim beklentisi nedeniyle kararını askıya alırken satış rakamları ve fiyatlara ilişkin sektör temsilcilerinden çok kritik bir açıklama geldi. Piyasanın bayram sonrasında durma noktasına geldiği ifade eden sektör temsilcileri ‘tek seferlik ithalat’ önerisinde bulunarak, “3 yaşa kadar, belli koşullarda hayata geçirilecek ikinci el araç ithalatı araç tedarik sorununu ortadan kaldıracağı için piyasayı rahatlatacaktır” dedi.

ÖTV indirim beklentisi ile satışlar durma noktasına geldi! İkinci el araç için çok konuşulacak öneri: Tek seferlik…

Çip krizi sebebiyle üretimde yaşanan aksamaların ve lojistik sorunlarının yanı sıra son günlerde gündeme gelen ÖTV indirimi beklentisinin de piyasayı olumsuz yönde etkilediğini ifade eden sektör temsilcileri, yaşanan belirsizliğin sektörde güvensiz bir ortam oluşturduğuna dikkat çekerek, satışları durma noktasını getirdiğini dile getirdi.

Habertürk’te yer alan haberde konuya ilişkin konuşan Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, ikinci el araç piyasasındaki son gelişmeleri değerlendirdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2022 yılının Ocak-Haziran döneminde, geçen senenin ilk 6 ayına göre pazarda yüzde 35’e yakın yukarı yönlü bir değişim yaşandı. Buna göre, 2021 yılının ilk 6 ayında 2 milyon 347 bin 440 adet olarak gerçekleşen ikinci el pazarı, bu yılın aynı döneminde 3 milyon 166 bin 964 adet olarak gerçekleşti. 2021’in Haziran ayında 575 bin 335 adet araç el değiştirirken, bu rakam 2022’nin aynı ayında ise 710 bin 88 adet oldu.

iStock-538161386

Yaz aylarının gelmesi ve bayramın yaklaşması ile sektörün hareketli günler geçirdiğini kaydeden Erkoç, "Ancak şu an piyasa durma noktasına geldi, sektörde durağan günler yaşanıyor" diye konuştu.

SEKTÖR ÖTV İNDİRİMİ BEKLEMİYOR

Sektörü olumsuz etkileyen ve fiyat artışlarına sebebiyet veren birçok etmen olduğuna dikkat çeken Erkoç, "Maliyet artışları, döviz kurunun dalgalı seyri ve doğal olarak arz talep dengesinde yaşanan sıkıntılar, sektörü olumsuz etkilerken, vatandaşlarımızın otomobil sahibi olmasını da zorlaştırdı. Pandemi sebebiyle yaşanan çip krizi ve lojistik sıkıntısı da hala devam ediyor. Piyasaya araç girişinin olmamasının yanında stokçuluk yapılması da fiyatları yükselten etmenlerden biri. Bu sorunların yanı sıra son dönemde gündeme gelen ÖTV indirimi söylentileri de tüketicilerin beklemede kalmasına sebep oldu. Günümüz koşullarında kısa vadede ÖTV indiriminin yapılacağını ya da fiyatların düşeceğini düşünmüyoruz" diye konuştu.

ARAÇ FİYATLARININ ARTIŞ SEBEBİNİ AÇIKLADILAR

iStock-947039326

Erkoç, Temmuz ayı itibariyle yetki belgesinin de zorunlu olduğunu hatırlatarak, ikinci el araç sektöründeki sorunların giderilmesi için yönetmeliğin bir an önce uygulanması gerektiğini ifade etti.

Aydın Erkoç, "İkinci el araç ticaretine yönelik düzenleme uygulanmaya başlandığı takdirde devletin vergi kaybının ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilecektir. Denetimlerin yapılmaması fiyatların artmasına da sebep oluyor. Meslekle alakası olmayan kişiler, hiçbir vergi ödemeden araç alıp satıyor ve piyasanın fiyat dengesi bozuluyor. Ayrıca yurtdışından bazı firmaların büyük sermaye ile ülkemize gelerek piyasadaki tüm araçları toplayıp stokçuluk yapması da fiyat artışlarında büyük bir etmen" dedi.

iStock-157284494

İKİNCİ EL ARAÇTA İTHALAT ÇÖZÜM OLUR MU?

Enflasyon artışının ve piyasada yaşanan sıkıntıların fiyatların yükselmesine sebep olduğunu vurgulayan Erkoç, "Geçmiş yıllarda ikinci el araç ithalatına izin verilmişti. Tüm vergilerin alınması koşuluyla, yerli üretimi etkilemeyecek şekilde tekrar hayata geçirilecek bu uygulamayla piyasaya araç girişi olacağı için fiyatların stabil kalması, hatta geri gelmesi mümkün olacaktır. Tek seferlik olarak, 3 yaşa kadar, belli koşullarda hayata geçirilecek ikinci el araç ithalatı araç tedarik sorununu ortadan kaldıracağı için piyasayı rahatlatacaktır" önerisinde bulundu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Araba alacaklar dikkat! İkinci elde yüzde 50 düşüş...Araba alacaklar dikkat! İkinci elde yüzde 50 düşüş...
En fazla döviz alan iller belli oldu! En fazla döviz alan iller belli oldu!
Benzin ve motorine indirim gelecek mi?Benzin ve motorine indirim gelecek mi?
Anahtar Kelimeler:
ikinci el otomobil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ters şeride girdi! Alkollü olduğu ortaya çıktı...

Ters şeride girdi! Alkollü olduğu ortaya çıktı...

Kılıçdaroğlu bu kez gitmeyeceği yeri duyurdu! "Korkmasınlar, gelmeme gerek yok"

Kılıçdaroğlu bu kez gitmeyeceği yeri duyurdu! "Korkmasınlar, gelmeme gerek yok"

Benzin ve motorine indirim geldi

Benzin ve motorine indirim geldi

Biz yüzüne bakmıyoruz! Dünyaya kapış kapış satıyoruz

Biz yüzüne bakmıyoruz! Dünyaya kapış kapış satıyoruz

En fazla döviz alan iller belli oldu!

En fazla döviz alan iller belli oldu!

Trafik sigortasında yeni düzenleme! Artış yapıldı

Trafik sigortasında yeni düzenleme! Artış yapıldı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Ödem ve şişkinliğin zerresi kalmaz!

Ödem ve şişkinliğin zerresi kalmaz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Kötü haberi verdi! "Sağ göğsümde..."

Kötü haberi verdi! "Sağ göğsümde..."

“Kocamın sabahları tuvaleti kullanmasını yasakladım”

“Kocamın sabahları tuvaleti kullanmasını yasakladım”

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.