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ÖTV indirimi geldi, sıfır araç yok! Sıfır otomobilde stokçuluk mu yapılıyor?

20.09.2021 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sıfır araç alımını artırmak için Cumhurbaşkanlığı kararı ile bazı araçlara ÖTV indirimi uygulandı. Öte yandan bugün sosyal medyada, bir vatandaşın tepki göstererek paylaştığı video gündem oldu. Videoda araçlar saklanıyor mu yoksa arızalı mı net olarak bilinmiyor. Ancak en büyük iddia satıcının ÖTV uyanıklığı nedeniyle böyle bir şey yapması..

Geçtiğimiz aylarda Resmi Gazete'de yayımlanan ÖTV indirimi kararının ardından otomotiv piyasasının hareketlenmesi bekleniyordu. İndirim, sıfır araçların fiyatına yansıdı fakat alıcılar bu sefer de satın alacak araç bulamadı.

VATANDAŞ SOSYAL MEDYADAN İSYAN ETTİ

Bugün ise sosyal medyada yayılmaya başlayan bir video, 'Sıfır araçta stokçuluk mu yapılıyor?' sorusunu akıllara getirdi.

Sosyal medyada paylaşılan videoda, İzmir'de boş bir arazide aynı marka yüzlerce araç görüntülendi. En büyük iddia ise alıcılar tarafından bu araçların ÖTV indirimi sonrası için stoklandığı... Stok iddiasını güçlendiren ise bu görüntü.

BAKANLIK SIFIR KİLOMETRE ARAÇ FİYATLARINA İLİŞKİN DENETİM BAŞLATTI

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sıfır kilometre araç satışında özel tüketim vergisi (ÖTV) matrah değişikliği sonrası ortaya çıkan indirimi fiyatlara yansıtmadığı iddia edilen bayiler için denetim talimatı vermişti. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:

12 Ağustos 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında ÖTV matrahlarında yapılan değişiklikle sıfır kilometre araçların fiyatlarının düşürülmesinin amaçlanmıştı.

Ancak sıfır km araç fiyatlarını düşürmeyi amaçlayan söz konusu düzenlemenin piyasa fiyatlarına yansımadığına ilişkin olarak Bakanlığımıza 2.000’den fazla şikayet dilekçesi ulaşmıştır.

Söz konusu şikayet başvurularında, bayiler tarafından ÖTV düzenlemesi kapsamındaki araçların fiyatlarında indirim uygulanmaktan imtina edildiği ve ayrıca stoklarındaki sıfır kilometre araçları çeşitli gerekçelerle galericilerle anlaşma yoluna giderek veya kendi bünyelerinde yüksek fiyattan ikinci el araç olarak satmaya çalıştıkları gibi iddialar yer almıştır. Yine bu şikayet başvurularında; yukarıdaki haksız işlemleri yapan bayilerin stoklarında araç kalmadığını iddia ederek ÖTV düzenlemesi kapsamındaki araçları müşterilerine satmadıkları ifade edilmiştir.

Vatandaşlarımızdan gelen bu şikayet dilekçelerinin çözüme kavuşturulması ve Cumhurbaşkanı Kararıyla sıfır km araçların fiyatlarını düşürmeyi amaçlayan söz konusu düzenlemeyi etkisiz hale getirmeye çalışan haksız ticari uygulamaların tespiti ve bu konudaki cezai müeyyidelerin uygulanması maksadıyla Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un talimatlarıyla; Ticaret Müfettişleri görevlendirilmiştir.

Müfettişlerce, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili diğer mevzuat kapsamında denetimlere ivedi bir şekilde başlanmıştır. Müfettişler bu kapsamda sıfır kilometre araçlara ilişkin üretici, distribütör, bayi ve galerici araç tedarik zincirini incelemektedir ve yürütülen bu denetimler halihazırda devam etmektedir.

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