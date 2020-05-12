ÖTV ödemeden araç sahibi olmak mümkün! Şartlar açıklandı...

Araç sahibi olmak isteyen engelli bireylerin belirlenen şartlara uygun olması durumunda ÖTV istisnası koşullarından yararlanarak daha uygun fiyata taşıt almasına izin verilir. Engelli bireylerin yaşadığı ulaşım sorununa çözüm üretmek amacıyla geliştirilen ÖTV istisnasına dair şartlar birçok vatandaş tarafından büyük bir merakla araştırılıyor. Peki, engelli araç alımlarında geçerli olan ÖTV istisnası nedir? Şartları nelerdir?
ÖTV istinasından yararlanarak engelli bireylerin sahip olabileceği araç modelleri Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmiştir. 1 Ocak 2020 tarihinde yayınlan Özel Tüketim Vergisi ve Motorlu Taşıtlar Vergisi'nden muaf olarak alınabilecek araçların motor silindir hacmine bakılmaz. Araç alımlarında geçerli olan şartlar ise;
ÖTV ile diğer vergiler dahil olmak üzere toplam araç bedelinin 303.200 TL'nin üstünde olması gerekir.
ÖTV istinasından faydalanmak isteyen engelli vatandaşların engel durumlarını ve oranlarını yetkilendirilmiş sağlık kurum ve kuruluşlarından alınan sağlık raporu ile tescillemesi gerekir.
ÖTV muafiyetinden yararlanmak için tam teşekküllü devlet hastanesinden alınan sağlık raporunda engel oranın %90 ve üzerinde olması gerekirken
ÖTV indiriminden faydalanmak için ise en az %40 ve üzerinde engel durumuna sahip olunması gerekir.
Aynı zamanda engelli kişilerin araç kullanımına uygunluğunu belirtmek için alınan raporda "ağır engelli" ya da "sürücü belgesi alabilir" ifadelerinin yer alması gerekir.
Engelli vatandaşların ÖTV istisnasından yararlanması için ilk araç alımlarında belirlenen bir süre yoktur. Hatta 18 yaşından küçük olan vatandaşlar bile vasileriyle araç alabilirler. Araç, alım işleminin ardından engelli vatandaşların üzerine kayıt edilir. Engelli vatandaşlar, adlarına kayıtlı olan araçların dışında yeni bir araç alırken ÖTV istisnasından yeniden yararlanmak için 5 yıllık süreyi doldurmalıdır.
ÖTV istisnasından faydalanarak alınan yeni araç alımlarında belirlenen 5 yıllık süre araçların satılmasında da geçerlidir. 5 yıllık kullanımın ardından hiçbir ÖTV ödemesi yapılmadan araç satışı gerçekleştirilir. ÖTV Kanununda belirlenen şartlar ışığında aracı satın alacak kişilerin de ÖTV ödemesine gerek yoktur.
ÖTV muafiyeti ve indirimi hakkı yalnızca engelli bireylere tanınan özel bir haktır. Bu nedenle engelli yakınlarının bu haktan yararlanarak araç satın alması mümkün değildir. ÖTV istisnası ile alınan araçların kullanımında da bazı kriterler dikkate alınmaktadır. Buna göre; tam teşekküllü devlet hastanelerinden alınan sağlık raporunda engel oranı %90 ve üzerinde olan engelli vatandaşların adına tescil edilen araçları üçüncü dereceye kadar akrabaları ile noterce onaylanan iş arkadaşları kullanabilir. Bu kişilerin mutlaka araç ruhsatına işlenmesi gerekir. Sağlık raporunda engel durumu %90'ın altında olan vatandaşların satın aldığı araçları, özel aksam bulunmaması halinde üçüncü dereceye kadar akrabaları ile noterce onaylanan iş arkadaşları kullanabilir.
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