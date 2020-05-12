ÖTV ödemeden araç sahibi olmak mümkün! Şartlar açıklandı...

Araç sahibi olmak isteyen engelli bireylerin belirlenen şartlara uygun olması durumunda ÖTV istisnası koşullarından yararlanarak daha uygun fiyata taşıt almasına izin verilir. Engelli bireylerin yaşadığı ulaşım sorununa çözüm üretmek amacıyla geliştirilen ÖTV istisnasına dair şartlar birçok vatandaş tarafından büyük bir merakla araştırılıyor. Peki, engelli araç alımlarında geçerli olan ÖTV istisnası nedir? Şartları nelerdir?

ENGELLİ BİREYLER ÖTV İSTİNASI İLE HANGİ ARAÇLARI SATIN ALABİLİRLER?

ÖTV istinasından yararlanarak engelli bireylerin sahip olabileceği araç modelleri Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmiştir. 1 Ocak 2020 tarihinde yayınlan Özel Tüketim Vergisi ve Motorlu Taşıtlar Vergisi'nden muaf olarak alınabilecek araçların motor silindir hacmine bakılmaz. Araç alımlarında geçerli olan şartlar ise;

ARAÇ SIFIR KİLOMETRE OLMALI

ÖTV ile diğer vergiler dahil olmak üzere toplam araç bedelinin 303.200 TL'nin üstünde olması gerekir.

ÖTV İSTİSNASINDAN YARARLANMAK İÇİN GEÇERLİ OLAN ŞARTLAR NELERDİR?

ÖTV istinasından faydalanmak isteyen engelli vatandaşların engel durumlarını ve oranlarını yetkilendirilmiş sağlık kurum ve kuruluşlarından alınan sağlık raporu ile tescillemesi gerekir.