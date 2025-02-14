ÖTV'siz KDV'siz aracı duyan hurda araba alıyor! 50 bin liralık araç 150 bin lira oldu, 'Fiyatlarda düşüş görmüyoruz'

Hurda araç teşviki kanun teklifinde son durum ne? MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir 2024 yılının son günlerinde birçok araç sahibini ilgilendiren 25 yaş ve üzerinde aracı bulunanlar için hurda araç teşvikini Meclis'e sunmuştu.

Hurda araç teşviki ile ÖTV'siz ve KDV'siz Türkiye'de üretilen araçlarla hurdaya çıkacak araçların yenilenmesi planlanıyor. İlgili teklif yürürlüğe girerse eski araçların bakım maliyeti ve güvenlik maliyeti daha yüksek olduğu için bu araçların yenilenmesine olanak sağlanacak.

HURDA ARAÇ TEŞVİKİ HAYATA GEÇECEK Mİ?

Hurda araç teşviki ile yeni otomobil sahibi olmak isteyenler ise teklifin hayata geçirilip geçirilmeyeceğini merak ediyor. Milliyet'e açıklamalarda bulunan İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel hurda araç teşviki ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Ertemel, teklifin yasalaşması halinde teklif kapsamına giren araçların satışında olumlu bir yükseliş olacağını kaydetti. Hurda araç teşviki yasasının teklif aşamasında olduğunu belirten Ertemel, "Dolayısıyla yasalaşıp yasalaşmayacağı hakkında net bir şey söylemek yanıltıcı olacaktır. Henüz teklif aşamasında olduğundan, nihai koşul ve ya şartları netlik kazanmış değil" şeklinde konuştu.

HURDA ARAÇ TOPLAYANLAR DİKKAT!

Ertemel, elinde birden fazla hurda araç bulunan vatandaşlar için nasıl bir süreç uygulanacağına dair kesin konuşulmasının doğru bulmadığını ifade etti. Hurda araç teşviki yasası gündeme gelmeden önce 50 bin lirayı zor bulan araçlar 150 bin liradan fiyat biçilmeye başlaması ise dikkat çekiyor. Vatandaşlar, teşvik düzenlemesi yürürlüğe girmeden hurda araçları toplu şekilde satın almaya başladı. Durum ile ilgili Ertemel, "Bu araçların piyasa fiyatlarının olağan dışı artması veya ticari kazanç elde etmek maksadıyla araçların toplanması gibi muhtemel suistimallerin önüne geçilecek düzenlemelerin yapılmasıdır" dedi.

İLANLARDA YASA TEKLİFİ ÖNCESİ HAREKETLİLİK

İkinci el araç piyasasındaki ilanlara bakıldığında ise ilan başlıklarında, "Hurda araç teşvikine uygun" "Acil hurda teşvik bekliyor" ifadelerinin kullanılması ise dikkat çekiyor. Özellikle galericiler, bireysel satıcılar ve ikinci el oto pazarlarında hurda araçlara yönelik yoğun bir talep gözlemleniyor. Yasanın çıkması durumda hurda araçların fiyatlarının daha da artabileceği konuşuluyor.

TÜRKİYE'DE ÜRETİLEN ARAÇLAR ALINABİLECEK

Türkiye'de üretilen araçların yasa teklifinin içinde yer aldığının altını çizen Ertemel, "Bu bağlamda düşünüldüğünde sıfır ve ikinci otomobil genel fiyatlarında düşüş öngörmüyoruz" deyip, kapsam dışında kalan markaların rekabeti sağlamak için fiyatlarında esneklik oluşturabileceğini ve genel bir fiyat düşüşünün yaşanabileceğini söyledi.

2025 MODEL ARAÇLAR GELMEYE BAŞLADI

Bazı markaların 2025 model araç talebi toplamaya başladıklarını kaydeden Ertemel, "ÖTV muafiyeti çıktığı taktirde satış adetlerine mutlaka pozitif yansıyacaktır. Geçen yıl yakalanan rekor satış adedini egale etmekte faydalı bir argüman olacağını söyleyebiliriz. Ancak 2025 yılı satış adetleri için yeni rekor ya da daralma gibi beklentileri belirtmek için henüz oldukça erken" dedi.