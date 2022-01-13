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Son dakika... Resmi Gazete'de yayımlandı: Otomobilde yeni ÖTV düzenlemesi!

13.01.2022 07:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla otomotivde sıfır araçlar için alınacak Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrah limitleri değiştirildi.

Son dakika... Resmi Gazete'de yayımlandı: Otomobilde yeni ÖTV düzenlemesi!

Son dakika haberine göre otomobil alımında uygulanacak matrah limitlerinin değiştirilmesine yönelik Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Motor 1600 santimetre küp (cm3) geçmeyenler için yüzde 45, 50, 80 şeklinde üç farklı dilimde uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarına ara kademeler eklendi.

ÖTV matrahı 120 bin lirayı aşmayan otomobiller yüzde 45'lik vergi oranı diliminde yer alacak. 120 bin lirayı aşıp 150 bin liraya kadar olanlar yüzde 50'lik vergi diliminde değerlendirilecek. ÖTV matrahı 150 bin lira ile 175 bin lira arasında olan araçlar için ise oran yüzde 60 olarak belirlendi. 175 bin lira ile 200 bin aralığında olan araçlar da yüzde 70 vergi oranı içinde yer alacak.

ÖTV Matrahları yüzde 25,9 - 34,1 arası güncellenirken, fiyatlara yansımasının yüzde 3,33 - 16,67 arasında değişmesi bekleniyor.

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Kararla yüzde 80’lik ÖTV diliminde yer alan 300 bin TL üzerinde fiyata sahip bir otomobil, artık yüzde 60’lık dilime girecek. Dolayısıyla fiyatında 40 bin TL’ye yakın bir indirim beklenebilir. 400 bin TL sınırına çıkıldığında, yüzde 80’lik dilimde yer alan aracın ÖTV tutarı yüzde 70 olacaktır. Dolayısıyla indirim oranı daha düşük olacaktır.

DÜZENLEME ÖNCESİ MATRAHLAR NASILDI?

1.6 ve altı motor hacmine sahip araçların 92 bin TL’ye kadar olanlarından yüzde 45, 92 bin ile 150 bin TL arasında olanlardan yüzde 50, 150 bin TL üzeri olanlardan ise yüzde 80 oranında ÖTV alınıyordu. Gelen düzenlemeyle birlikte bu kısımda bulunan otomobil fiyatlarında düşüş olması bekleniyor.

Fakat, 1.6 ve 2.0 arası silindir hacmine sahip olanlarda bir değişiklik yapılmadı. 170 bin TL’ye kadar olanlardan yüzde 130, 170 bin TL ve üzeri olanlardan ise yüzde 150 ÖTV alınıyor. Bununla birlikte 2.0 ve üstü motor hacmine sahip otomobillerdense yüzde 220 oranında ÖTV alınıyor.

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