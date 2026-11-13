Sadece 50 adet üretildi! Dünyanın en küçük otomobili satışa çıkıyor

Guinness Rekorlar Kitabı'nda dünyanın en küçük seri üretim otomobili unvanını taşıyan Peel P50, yeniden koleksiyonerlerin gündemine geldi. 1964 model zeytin yeşili mikro otomobil, yarın düzenlenecek açık artırmada yeni sahibini arayacak.

İngiltere'de satışa sunulacak üç tekerlekli aracın 40 bin ila 60 bin sterlin arasında bir bedelle alıcı bulması bekleniyor. Man Adası'nda üretilen otomobil, yalnızca bir yetişkin ve bir alışveriş çantasını taşıyabilecek şekilde tasarlanmasıyla dikkat çekiyor.

SADECE BİR KİŞİLİK OTOMOBİLİN BOYUTLARI ŞAŞIRTIYOR

Yaklaşık 137 santimetre uzunluğa ve 106 santimetre genişliğe sahip olan Peel P50, sıra dışı ölçüleriyle otomobil dünyasının en dikkat çekici modellerinden biri olarak öne çıkıyor. Araç, Warwickshire'da faaliyet gösteren Iconic Auctioneers tarafından açık artırmaya çıkarılacak.

1964 yılında Peel Engineering tarafından Man Adası'nda üretilen model, piyasaya ilk çıktığında 199 sterlinlik fiyatla satışa sunulmuştu. Bu tutarın günümüzdeki karşılığı ise yaklaşık 3 bin 635 sterlin olarak hesaplanıyor.

GERİ VİTESİ YOK, GERİYE ELLE HAREKET ETTİRİLİYOR

Şehir içi kullanım düşünülerek geliştirilen mikro otomobil, saatte yaklaşık 64 kilometre azami hıza ulaşabiliyor. Ancak modelin en sıra dışı özelliklerinden biri geri vitesinin bulunmaması. Sürücünün aracı geriye götürmesi gerektiğinde arka bölümdeki tutamağı kavrayarak otomobilin arkasını kaldırması ve aracı elle çevirmesi gerekiyor.

49 cc hacimli iki zamanlı motorla çalışan Peel P50, üç vitesli manuel şanzımanla donatıldı. Şirketin kurucusu Cyril Cannell tarafından tasarlanan araç, ilk kez 1962 yılında Earl's Court Bisiklet ve Motosiklet Fuarı'nda tanıtıldı. Üretim aşamasında tekerlek yerleşiminde de değişikliğe gidildi. İlk tasarımda önde tek, arkada iki tekerlek bulunurken sonrasında önde iki, arkada tek tekerlekli düzene geçildi. Otomobil 1963 yılında satışa çıktı.

ÜRETİMİNDEN SADECE 50 ADET YAPILDI

Döneminde yakıt ekonomisiyle öne çıkarılan model, "yürümekten daha ucuz" sloganıyla tanıtıldı. Buna rağmen geniş bir alıcı kitlesine ulaşamayan Peel P50'nin üretimi sınırlı kaldı. 1962-1965 yılları arasında toplam 50 adet üretilen otomobilden günümüzde 30'dan azının varlığını koruduğu belirtiliyor.

Model, 2010 yılında Guinness Rekorlar Kitabı tarafından dünyanın en küçük seri üretim otomobili olarak tescillendi. Aradan geçen yıllarda koleksiyonerlerin ilgisini çeken araç, nadir bulunması nedeniyle klasik otomobil piyasasında da ayrıcalıklı bir konuma ulaştı.

FİNLANDİYA'DAN GETİRİLEN MODEL SATIŞA SUNULACAK

Açık artırmada yer alacak zeytin yeşili Peel P50'nin geçmişi de dikkat çekiyor. 1964 yılında sıfır araç olarak Finlandiya'ya ithal edilen otomobil, bu yılın başlarına kadar burada muhafaza edildi. Iconic Auctioneers yetkilileri, aracın orijinal durumunu koruduğunu ve restorasyon çalışmaları için oldukça elverişli olduğunu açıkladı.

KLASİK İNGİLİZ SPOR OTOMOBİLLERİNİ GERİDE BIRAKTI

Iconic Auctioneers otomobil uzmanı Alex Lucocq, Peel P50'nin otomobil tutkunları ve koleksiyonerler açısından özel bir anlam taşıdığını belirtti. Lucocq, modelin son 20 yılda kült bir statüye ulaştığını ve 1960'ların başındaki İngiliz otomotiv endüstrisinin yaratıcılığını ve özgün yaklaşımını yansıttığını ifade etti.

Dünya genelinde yaklaşık 30 örneğinin kalması ve satış piyasasında nadiren görülmesi, aracın değerini artıran unsurlar arasında yer alıyor. Lucocq, orijinal bir Peel P50'nin bugün üretildiği dönemin pek çok İngiliz spor otomobilinden daha yüksek fiyatlara ulaşabildiğine dikkat çekti.

Açık artırma yarın gerçekleştirilecek.