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Satışlar yüzde 48 çakıldı! Tesla'dan Cybertruck için üretimi durdurma kararı

Tesla, beklenen satış performansına ulaşamayan elektrikli pikap modeli Cybertruck için üretimi durdurma kararı aldı. 2027'de sona ermesi planlanan üretimin ardından şirket, odağını robotaksi projesi Cybercab'e çevirecek.

Satışlar yüzde 48 çakıldı! Tesla'dan Cybertruck için üretimi durdurma kararı
Aleyna Türkmen

Tesla, elektrikli pikap modeli Cybertruck'ın üretimini 2027 yılının ortasında durdurmaya hazırlanıyor. Beklenen satış rakamlarına ulaşamayan modelin üretimi, şirketin Teksas'taki Gigafactory tesisinde sona erecek. Tesla, üretim kapasitesini robotaksi projesi Cybercab'e kaydırmayı planlıyor.

Elon Musk, cuma günü yaptığı açıklamada üretimin durdurulacağını duyurdu. Musk, X üzerinden yaptığı paylaşımda bu kararın Cybercab üretimini artırmalarına imkân sağlayacağını belirtti.

Satışlar yüzde 48 çakıldı! Tesla dan Cybertruck için üretimi durdurma kararı 1

CYBERTRUCK SATIŞLARI YÜZDE 48 DÜŞTÜ

Tesla, Cybertruck teslimatlarına 2023 yılının sonunda başladı. Ancak model, hedeflenen satış rakamlarının gerisinde kaldı. Kelley Blue Book verilerine göre şirket, ABD'de 2024 yılında 38 bin 965 adet Cybertruck satarken, 2025'te bu sayı 20 bin 237'ye geriledi. Böylece satışlar yüzde 48 azaldı.

Musk, 2023 yılında model için yıllık 250 bin adet satış hedefi açıklamıştı. Eski Aston Martin CEO'su Andy Palmer, satış hedeflerine ulaşılamadığı için üretimin sürdürülmesinin mantıklı olmadığını söyledi.

Reuters'ın haberine göre, Musk'ın şirketi SpaceX de Cybertruck'ın önemli müşterileri arasında yer aldı. SpaceX, 2025 yılında Tesla'dan liste fiyatı üzerinden 131 milyon dolar değerinde araç satın aldı.

Satışlar yüzde 48 çakıldı! Tesla dan Cybertruck için üretimi durdurma kararı 2

11 KEZ GERİ ÇAĞRILDI

2019 yılında tanıtılan Cybertruck, köşeli paslanmaz çelik tasarımıyla tartışmalara neden oldu. Tanıtım sırasında camların dayanıklılığını göstermek için yapılan metal top denemesinde iki camın çatlaması da gündem olmuştu.

Model, satışa sunulmasının ardından güvenlik sorunlarıyla da karşılaştı. Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi verilerine göre Tesla, Cybertruck için 2023 sonundan bu yana 11 geri çağırma gerçekleştirdi. Bazı sorunlar fiziksel onarımla, bazıları ise kablosuz yazılım güncellemeleriyle giderildi.

Otomotiv analisti Felipe Munoz, elektrikli pikapların yalnızca Tesla'da değil, Ford gibi rakip markalarda da ABD pazarında beklenen ilgiyi görmediğini belirtti.

Cybertruck'ın paslanmaz çelik gövdesi ve keskin tasarımı, Avrupa pazarında da engel oluşturuyor. Yayaların korunmasına yönelik çarpışma kuralları nedeniyle aracın Avrupa'da düzenleyici onay alması oldukça zor görünüyor.

Satışlar yüzde 48 çakıldı! Tesla dan Cybertruck için üretimi durdurma kararı 3

TESLA'NIN YENİ HEDEFİ CYBERCAB

Tesla, Cybertruck üretiminden boşalacak kapasiteyi iki kişilik robotaksi modeli Cybercab'e ayırmayı planlıyor. Direksiyon simidi, pedal ve aynaları bulunmayan araç, Musk'ın otonom sürüş ve robotik hedeflerinin merkezinde yer alıyor.

Şirket, eylül ayında Austin'de sınırlı sayıdaki Cybercab ile ücretli yolculuk hizmetini başlattı. Ancak aracın federal motorlu taşıt güvenlik standartlarına uygunluğuna ilişkin sorular henüz yanıtlanmadı. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi de eylül ayında konuyla ilgili denetim başlattı.

Cybertruck'ın baş mühendisi Wes Morrill, modelin geliştirilmesi sırasında elde edilen teknolojilerin Cybercab projesinde kullanılmaya devam edeceğini söyledi.

Ancak yeni robotaksinin, Cybertruck'ın kaybettiği satışları kısa sürede karşılaması beklenmiyor. Üretimine bu yılın başlarında başlanan Cybercab henüz sınırlı sayıda üretiliyor. Tesla, model için 125 bin adedin üzerinde kurulu üretim kapasitesi bulunduğunu açıkladı.

Teksas Motorlu Taşıtlar Dairesi verilerine göre eyalette faaliyet gösteren 1.200'den fazla Tesla robotaksinin yaklaşık 570'i Cybercab. Filonun geri kalanında ise ağırlıklı olarak Model Y araçları bulunuyor.

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Tesla Elon Musk tesla
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