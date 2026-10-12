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Skoda’dan 1,7 milyon araç için geri çağırma kararı! Güvenlik riski ortaya çıktı

Skoda, direksiyon sistemindeki cıvatanın kırılma riski nedeniyle dünya genelinde yaklaşık 1,7 milyon aracı geri çağırıyor. Dört popüler modeli kapsayan kampanyada, sürüş güvenliğini tehdit eden soruna karşı parça değişimi yapılacak.

Skoda’dan 1,7 milyon araç için geri çağırma kararı! Güvenlik riski ortaya çıktı
Aleyna Türkmen

Çek otomobil üreticisi Skoda, direksiyon sisteminde güvenlik riski oluşturabilecek bir parça arızası nedeniyle dünya genelinde yaklaşık 1,7 milyon aracı geri çağırma kapsamına aldı. Kasım 2015 ile Ağustos 2026 arasında üretilen araçları ilgilendiren sorun, sürüş kontrolünün kaybedilmesine kadar varabilecek sonuçlar doğurabiliyor.

Geri çağırma kararının nedeni, direksiyon mekanizmasını sabitleyen cıvatada ortaya çıkan kırılma riski. Almanya Federal Motorlu Taşıtlar Dairesi'ne (KBA) 17091R referans numarasıyla kaydedilen kampanya kapsamında, Almanya'da kayıtlı 370 bin 347 araç bulunuyor.

Skoda’dan 1,7 milyon araç için geri çağırma kararı! Güvenlik riski ortaya çıktı 1

KOROZYON RİSKİ DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ TEHLİKEYE ATIYOR

Direksiyon sistemindeki bağlantı cıvatasının nem ve yollarda kullanılan tuzun etkisiyle zaman içerisinde korozyona uğrayabileceği belirtildi. Metal parçanın aşınma nedeniyle zayıflaması ve kırılması halinde, direksiyon mekanizmasının araç şasisine bağlı olduğu noktada sorun meydana gelebiliyor.

Böyle bir arızanın sürüş sırasında direksiyon hakimiyetinde ani değişimlere neden olabileceği ifade ediliyor. Aracın yönünü kontrol etmenin zorlaşması, sürüş güvenliğini ciddi biçimde tehlikeye düşürebilecek riskler arasında yer alıyor.
Şirket kayıtlarında ise söz konusu arızayla bağlantılı olarak şu ana kadar herhangi bir kaza veya maddi hasar bildiriminin bulunmadığı bilgisi paylaşıldı.

Skoda’dan 1,7 milyon araç için geri çağırma kararı! Güvenlik riski ortaya çıktı 2

OCTAVIA, SUPERB, KAROQ VE KODIAQ MODELLERİ DE KAPSAMDA

Geri çağırma uygulaması, markanın farklı segmentlerdeki dört modelini de içeriyor. Autoevolution'ın aktardığı bilgilere göre Octavia, Superb, Karoq ve Kodiaq, kampanyaya dahil edilen araçlar arasında bulunuyor.

CNBC-e'de yer alan bilgilere göre, Kasım 2015 ile Ağustos 2026 tarihleri arasında üretilen araçları kapsayan süreç, dünya genelinde yaklaşık 1,7 milyon otomobili ilgilendiriyor. Almanya'daki 370 bin 347 araç ise KBA kayıtlarında belirtilen geri çağırma kapsamındaki araç sayısını oluşturuyor.

Skoda’dan 1,7 milyon araç için geri çağırma kararı! Güvenlik riski ortaya çıktı 3

YETKİLİ SERVİSLERDE CİVATA DEĞİŞİMİ YAPILACAK

Güvenlik riskinin giderilmesi amacıyla araçlardaki sorunlu bağlantı cıvatası değiştirilecek. Yetkili servislerde gerçekleştirilecek işlemde, mevcut parçanın yerine korozyona karşı daha dayanıklı yeni bir cıvata takılacak.

Böylece direksiyon mekanizmasının sabitlenmesiyle ilgili riskin ortadan kaldırılması hedefleniyor. Geri çağırma kampanyası, belirtilen üretim tarihleri arasındaki araçlarda tespit edilen bağlantı parçası sorununa yönelik olarak yürütülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Araç Skoda direksiyon
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