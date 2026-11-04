Skoda Karoq yeni Prestige donanımıyla Türkiye'de satışa çıktı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Skoda, SUV segmentindeki güçlü temsilcisi Karoq'un donanım seçeneklerini müşteri beklentileri doğrultusunda zenginleştiriyor.

Geniş iç hacmi, konfor özellikleri ve akılcı çözümleriyle öne çıkan Karoq, kullanıcıların, talep ettiği konfor ve teknoloji özelliklerini yeni Prestige donanım seviyesinde bir araya getiriyor.

Günlük yaşamı kolaylaştıran yeniliklerle kompakt SUV segmentindeki iddiasını güçlendiren Karoq yeni Prestige donanımı, tanıtıma özel 2 milyon 999 bin 800 liradan başlayan fiyatlarla Skoda yetkili satıcılarında kullanıcılarla buluşuyor.

Skoda Karoq'un yeni Prestige donanımı, kullanıcıların konfor beklentilerine yanıt veren birçok yeni özellik içeriyor.

Hafıza fonksiyonlu elektrikli ön koltuklar, sürücü ve ön yolcunun kişiselleştirilmiş oturma pozisyonlarını kaydetmesine olanak tanıyarak özellikle uzun yolculuklarda ve günlük kullanımda konfor sağlıyor.

Elektrikli bel destekleri daha ergonomik bir oturma deneyimi sunarken, hafıza fonksiyonlu yan aynalar kişisel ayarlara uyum sağlayarak kullanımı kolaylaştırıyor.

Üç bölgeli yeni klima sistemi ise sürücü, ön yolcu ve arka koltuk yolcularının sıcaklık değerlerini birbirinden bağımsız ayarlayabilmesine imkan veriyor.

PARK MANEVRALARINDA YENİ TEKNOLOJİLER

Karoq'un yeni Prestige versiyonu, şehir içi kullanımda sürücülerin en çok ihtiyaç duyduğu alanlardan biri olan park manevralarını da kolaylaştırıyor.

Donanıma eklenen otomatik park asistanı, aracın kendi kendine park etmesine olanak tanıyarak özellikle dar alanlarda sürücünün işini kolaylaştırıyor.

Yeni 360 derece çevre görüş sistemi ise aracın etrafındaki alanın farklı açılardan görüntülenmesini sağlayarak park ve düşük hızlı manevralarda çevrenin daha kapsamlı biçimde görülmesine yardımcı oluyor. Böylece Karoq, günlük kullanımda konforun yanı sıra pratikliği de ileriye taşıyor.

Yeni Prestige donanımının dikkat çeken yenilikleri arasında CANTON ses sistemi de bulunuyor.

Skoda'nın büyük SUV modeli Kodiaq'da da sunulan ve kullanıcıların beğenisini kazanan CANTON ses sistemi, Karoq'un yeni donanım seviyesine de eklendi.

10 hoparlöre ve en fazla 550 watt güce sahip sistem, müzik dinleme deneyimini zenginleştirerek hem günlük şehir içi yolculuklarda hem de uzun seyahatlerde araç içi konfora katkı sağlıyor.

150 PS GÜCÜNDE VERİMLİ MOTOR VE GENİŞ YAŞAM ALANI

Skoda Karoq, yeni Prestige donanımında da 1,5 litrelik TSI benzinli motoruyla sunuluyor. 150 PS güç ve 250 Nm tork üreten motor, 7 ileri DSG otomatik şanzımanla eşleştiriliyor. Karoq, bu kombinasyonla günlük kullanımda ve uzun yolculuklarda performans ile sürüş konforunu bir arada sunuyor.

Kompakt SUV sınıfında geniş yaşam alanıyla dikkat çeken Karoq, 521 litrelik bagaj hacmiyle farklı kullanım ihtiyaçlarına yanıt veriyor. Arka koltuklar katlandığında 1630 litreye ulaşan bagaj hacmi, modelin pratik kullanım özelliklerini destekliyor.

Skoda'nın Simply Clever yaklaşımı doğrultusunda sunulan akılcı saklama çözümleri de Karoq'un günlük yaşamı kolaylaştıran özellikleri arasında bulunuyor.

Karoq yeni Prestige, mevcut Prestige donanımındaki Full LED Matrix ön farlar, 10,25 inç dijital gösterge paneli, elektrikli açılabilir cam tavan ve elektrikli bagaj kapağı gibi özellikleri de yeni teknolojilerle bir araya getiriyor. Böylece Karoq, tasarım, teknoloji ve konfor özelliklerini daha kapsamlı bir donanım paketiyle sunuyor.

Kaynak: AA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır