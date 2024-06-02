Son 37 günlük fırsat! Otomotiv sektöründe alarm: 'Zararına satış yapıyorlar'

Temmuz ayından itibaren güvenlik tedbirleri ve teknolojileri olmayan sıfır kilometre araçlar artık satılamayacak. Stokları eritmek isteyen araç bayileri peş peşe kampanyalar düzenlendi. Sektör temsilcileri düzenlemenin ertelenmesi için görüşmeler yaparken, “Markalar zararına kampanya yapıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Habertürk’e konuşan Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği Başkanı Ali Haydar Bozkurt, uygulamanın Türkiye'de 7 Temmuz'da yürürlüğe girecek olmasının, sektörü olumsuz etkileyeceğini vurguladı.

"2 AY İÇİNDE SATILMA ZORUNLULUĞU DOĞDU"

Bozkurt, "Nisan ayı sonunda açıklanan güvenlik normları gereği, 7 Temmuz'a kadar markaların araçları faturalandırması lazım. Bu durum, 12 ay boyunca satışı yapılabilecek bir otomobilin iki ay içinde satılması zorunluluğunu doğurdu" dedi.

"ZARARINA KAMPANYA YAPIYORLAR"

Mayıs ve Haziran aylarında satış temposunun bu nedenle artabileceğine işaret eden Ali Haydar Bozkurt şöyle devam etti:

"Otomobil markaları 7 Temmuz'a kadar ellerinde kalan araçları satabilmek adına zararına bile kampanya yapıyorlar. 7 Temmuz tarihinin ertelenmesi için yetkililer ile görüşüyoruz, fakat takvim de bir yandan işliyor. Bu süreç tamamlanınca pazardaki satışların düşeceğini düşünüyorum. Bunda, enflasyonu düşürme önlemleri etkili olacaktır."

"Otomobil satışlarının 20 ay sonunda ilk geç geçen Nisan ayında düşmesinin nedenlerine değinen Bozkurt, "Son dönemde, yeni bir otomobil satın almaya gücü yetenler azaldı. Ayrıca, araç ihtiyacı olan kişi sayısında da azalma yaşandığını görüyoruz. Taşıt kredilerinde faizler yüksek, araç fiyatlarında artışlar meydana geldi. Tüm bunlar satış rakamlarında etkisini gösteriyor."





