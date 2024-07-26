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  4. SON DAKİKA: Araç alacaklar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı: Şarj edilebilir hibrit otomobillere ÖTV indirimi geldi! Dikkat çeken 70 kilometre detayı...

SON DAKİKA: Araç alacaklar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı: Şarj edilebilir hibrit otomobillere ÖTV indirimi geldi! Dikkat çeken 70 kilometre detayı...

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
26.07.2024 07:13
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Son dakika haberi... Araç almak isteyenleri ilgilendiren yeni karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Şarj edilebilir hibrit otomobillere ÖTV indirimi resmileşti. ÖTV indiriminde 70 kilometre detayına ise dikkat edilmesi gerekiyor.

SON DAKİKA: Araç alacaklar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı: Şarj edilebilir hibrit otomobillere ÖTV indirimi geldi! Dikkat çeken 70 kilometre detayı...

Son dakika: Şarj edilebilir hibrit otomobiller için ÖTV düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenlemeyle birlikte şarj edilebilen 70 kilometrenin üzerinde menzile sahip hibrit araçlara ÖTV indirimi yapıldı. ÖTV miktarı yüzde 30'a kadar düştü.

Artık bu haberi dinlemek de mümkün. Şimdi uygulamayı indir!

Sadece araç dışından şarj edilebilen (plug-in) hibrit elektrikli araçlardan ağırlıklı birleştirilmiş kilometre başına karbondioksit emisyonu 25 gramın altında ve sadece elektrikli menzili 70 kilometre ve üzerinde olanlardan

-Motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçmeyen, ÖTV matrahı 1.350.000TL’yi aşmayanlar yüzde 30 ÖTV,

-Motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçmeyen, ÖTV matrahı 1.350.000TL’yi aşanlar yüzde 60 ÖTV,

-Motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçen fakat 1800 cm3’ü geçmeyen ve ÖTV matrahı 1.350.000 TL’yi aşmayanlar modellerden yüzde 70 ÖTV alınacak.

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ÖTV Hibrit araç indirim hibrit şarj
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