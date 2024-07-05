FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. SON DAKİKA: Yüzde 40 ek vergi gelmişti! Çinli elektrikli araçlar için dikkat çeken karar! Bugünden itibaren geçerli...

SON DAKİKA: Yüzde 40 ek vergi gelmişti! Çinli elektrikli araçlar için dikkat çeken karar! Bugünden itibaren geçerli...

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
05.07.2024 09:24
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Türkiye, Çin'den ithal edilen tüm yakıt tiplerindeki binek araçlara 7 Temmuz'dan itibaren ilave vergi getirdi. Yüzde 40'lık vergi gündem olurken Resmi Gazete'de vergi muafiyetiyle ilgili dikkat çeken bir karar yayımlandı. Çin menşeli otomobil ithalatındaki ek vergiye istisna geldi. Karar bugünden itibaren geçerli olacak.

SON DAKİKA: Yüzde 40 ek vergi gelmişti! Çinli elektrikli araçlar için dikkat çeken karar! Bugünden itibaren geçerli...

Son dakika: Ticaret Bakanlığı, yerli üretimin iç pazardaki payının yükseltilmesi ve korunması ile yurt içine yatırımların özendirilmesi amacıyla Çin menşeli benzinli ve hibrit binek otomobillere ithalat değerinin yüzde 40'ı veya 7 bin dolar/adetin yüksek olanı şeklinde ilave gümrük vergisi uygulanmasına karar vermişti. Yatırım teşvik belgesi kapsamında gümrük muafiyetinden yararlanarak gerçekleştirilen Çin menşeli otomobil ithalatında, ek mali yükümlülük uygulanmayacak.

İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulamasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ UYGULANMASINA KARAR VERİLMİŞTİ

Cumhurbaşkanı kararıyla haziran ayında, "Çin'den ithal edilen içten yanmalı ve hibrit binek otomobillere ithalat değerinin yüzde 40'ı veya 7 bin dolar/adetin yüksek olanı" şeklinde ilave gümrük vergisi uygulanmasına karar verilmişti.

YATIRIM TEŞVİKİ DETAYI

Düzenlemeye eklenen yeni maddeyle yatırım teşvik belgesi kapsamında gümrük muafiyetinden yararlanarak gerçekleştirilen Çin menşeli otomobil ithalatında, ek mali yükümlülük uygulanmayacak. Buna göre, Türkiye'de yatırım yapanlar, söz konusu vergiden muaf tutulacak.

Express


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dolar/TL kurunda günün ilk rakamlarıDolar/TL kurunda günün ilk rakamları
Altın fiyatları için haftanın en kritik verisi! Saatler kaldı, tabloyu sil baştan değiştirebilir!Altın fiyatları için haftanın en kritik verisi! Saatler kaldı, tabloyu sil baştan değiştirebilir!
Asgari ücrete ara zam yok ama milletvekilleri ve bakanların alacağı zam belli oldu!Asgari ücrete ara zam yok ama milletvekilleri ve bakanların alacağı zam belli oldu!
Anahtar Kelimeler:
resmi gazete Çin Vergi muafiyeti elektrikli araç vergi son dakika
En Çok Okunan Haberler
'Sultanbeyli'de ayaklanma' paylaşımına İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama

'Sultanbeyli'de ayaklanma' paylaşımına İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama

Asgari ücrete ara zamda beklentiler azaldı! Özel sektörden yeni hamle geldi: O ödemenin kapısı aralandı!

Asgari ücrete ara zamda beklentiler azaldı! Özel sektörden yeni hamle geldi: O ödemenin kapısı aralandı!

Yıldırım çarpan çocuklarını böyle kurtardılar!

Yıldırım çarpan çocuklarını böyle kurtardılar!

Ek vergi kararı tartışmalara neden olmuştu! Bugün yürürlüğe girdi, fiyatlara da yansıyacak!

Ek vergi kararı tartışmalara neden olmuştu! Bugün yürürlüğe girdi, fiyatlara da yansıyacak!

Fitch'ten Türkiye değerlendirmesi! Dolar, enflasyon ve faiz tahminini açıkladı!

Fitch'ten Türkiye değerlendirmesi! Dolar, enflasyon ve faiz tahminini açıkladı!

Endişe veren yükseliş: 2 ayın zirvesi

Endişe veren yükseliş: 2 ayın zirvesi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

The North Face, Merrell, Salomon... Outdoor giyimde büyük fırsatlar

The North Face, Merrell, Salomon... Outdoor giyimde büyük fırsatlar

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Çok satan o ayakkabı da indirimde! Columbia fırsatları devam ediyor

Çok satan o ayakkabı da indirimde! Columbia fırsatları devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.