FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. SON DAKİKA: Yüzde 40 vergi getirildi: 7 Temmuz için çifte karar! Hem sıfır hem de ikinci el otomobil fiyatlarını etkileyecek

SON DAKİKA: Yüzde 40 vergi getirildi: 7 Temmuz için çifte karar! Hem sıfır hem de ikinci el otomobil fiyatlarını etkileyecek

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
08.06.2024 09:39
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Türkiye, Çin'den ithal edilen tüm yakıt tiplerindeki binek araçlara 7 Temmuz'dan itibaren ilave vergi getirdi. Kararın Avrupa Birliği tarafından yeni otomobiller için zorunlu hale getirilen 'Genel Güvenlik Yönetmeliği (GSR) ile aynı tarihe denk gelmesi dikkat çekti. Sektör temsilcileri hem sıfır hem de ikinci el otomobil fiyatlarında yeni artışların geleceğini kaydettiler.

SON DAKİKA: Yüzde 40 vergi getirildi: 7 Temmuz için çifte karar! Hem sıfır hem de ikinci el otomobil fiyatlarını etkileyecek

Son dakika: Türkiye, Çin'den ithal edilen binek araçlara ilave vergi kararı aldı. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre, mevcutta elektrikli otomobiller için uygulanan yüzde 40'lık vergi tüm yakıt tiplerindeki araçlar için de uygulanacak.

Bununla birlikte düzenleme ile en düşük gümrük vergisi de 7 bin dolar olarak belirlendi. 8 Haziran itibariyle yayımlanan karar, yayımını takip eden 30’uncu günde yürürlüğe girecek.

iStock-940290360

GSR UYGULAMASI DA AYNI TARİHTE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Öte yandan Avrupa Birliği tarafından yeni otomobiller için zorunlu hale getirilen 'Genel Güvenlik Yönetmeliği (GSR)' Türkiye'de 7 Temmuz'da yürürlüğe girmeye hazırlanıyor.

Bu durumdan hazırlıksız yakalanan otomobil markaları, ellerinde bulunan binlerce stoku eritmek için kampanyalara ağırlık veriyor. Ancak bir yandan da GSR'nin yürürlüğe gireceği tarihin ertelenmesi için de görüşmeler devam ediyor.

Eğer 7 Temmuz tarihi ertelenmezse, Türkiye'de GSR'ye uymayan sıfır otomobillerin satışı imkansız hale gelecek. Markaların ellerinde kalan eski özelliklere sahip araçlar ise, her bir markanın bir önceki yılki toplam satışının yüzde 10'unu geçmeyecek sayıda satılabilecek.

iStock-940296272

OTOMOBİL FİYATLARI ARTAR MI?

Otomobil sektörü temsilcileri alınan peş peşe kararlara ilişkin Mynet'e yaptığı değerlendirmesinde piyasada dengelerin tümden değişeceğini dile getirdi. Ayrıca hem sıfır otomobil hem de ikinci el arabada fiyatların otomatik olarak artacağını kaydettiler. Ayrıca Çin’den gelen otomobillerin fiyat avantajı olduğunu belirten sektör temsilcileri bu karar ile ortadan kalkacağına vurgu yaptılar.


Canlı Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsa ve altın hayal kırıklığı yarattı!Borsa ve altın hayal kırıklığı yarattı!
Kuyumcuların altında kota derdi büyüyorKuyumcuların altında kota derdi büyüyor
SPK, 2 şirkete sermaye artırımı onayıSPK, 2 şirkete sermaye artırımı onayı
Anahtar Kelimeler:
ikinci el araba sıfır otomobil
En Çok Okunan Haberler
Fatih'te öğretmeni öldürmüştü! Polis peşine düştü, lokantada yemek yerken yakalandı

Fatih'te öğretmeni öldürmüştü! Polis peşine düştü, lokantada yemek yerken yakalandı

100 milyon lira! Tedavüle çıkarıldı

100 milyon lira! Tedavüle çıkarıldı

Prof. Dr. Özgür Demirtaş tarih verdi: 'Alım gücü paramparça olacak"

Prof. Dr. Özgür Demirtaş tarih verdi: 'Alım gücü paramparça olacak"

Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı: 'Program saat gibi çalışıyor, yeni bir hikaye oluştu Türkiye için'

Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı: 'Program saat gibi çalışıyor, yeni bir hikaye oluştu Türkiye için'

Türk lirasında 33 ay sonra ilk yaşandı, faizlerde rüzgar terse döndü! 6,8 ve 10 puan...

Türk lirasında 33 ay sonra ilk yaşandı, faizlerde rüzgar terse döndü! 6,8 ve 10 puan...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Stanley Klasik serisinin en çok satan termosu kısa süreliğine indirimde

Stanley Klasik serisinin en çok satan termosu kısa süreliğine indirimde

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Yaz ayı fırsat ayı! Apple'dan Stanley'e %50'ye varan indirimler

Yaz ayı fırsat ayı! Apple'dan Stanley'e %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.