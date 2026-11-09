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Sürücüler dikkat! Uyarı geldi: '7 derecenin altında kış lastiğine geçilmeli'

Düzce'de araç bakım servisi müdürü Ümit Sel, kış mevsimi öncesinde sürücülere araç bakımı konusunda önemli uyarılarda bulundu. Kış lastiğinden antifrize, aküden fren ve ön takım sistemlerine kadar birçok noktanın kontrol edilmesi gerektiğini belirten Sel, hava sıcaklığının 7 derecenin altına düşmesi halinde kış lastiği için belirlenen tarihlerin beklenmemesi gerektiğini söyledi.

Sürücüler dikkat! Uyarı geldi: '7 derecenin altında kış lastiğine geçilmeli'

Kış mevsiminin kapıyı çalmasıyla birlikte araçların soğuk hava şartlarına hazırlanması önem kazanırken, Düzce'de araç bakım servisi müdürü Ümit Sel, sürücülerin kış öncesinde yaptırması gereken kontrolleri anlattı.

Yaz aylarında araçların uzun yol, tatil ve sıcak hava şartları nedeniyle yoğun şekilde kullanıldığını belirten Sel, kış öncesinde kapsamlı bakım yapılmasının önem taşıdığını ifade etti.

"ARAÇLARIMIZIN BAZI BÖLÜMLERİNİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ GEREKİYOR"

Yaz mevsiminin ardından araçlarda bakım ihtiyacının ortaya çıkabileceğine dikkat çeken Sel, "Yaz boyunca araçlarımızı kullandık. Tatile gittik, memleketimize gittik, dolaştık. Araçlarımızı sıcak havalarda ve zaman zaman zorlu şartlarda kullandık. Tabii bununla birlikte araçlarımızda birtakım bakımların yapılması ve bazı bölümlerin gözden geçirilmesi gerekiyor. Öncelikle kış lastiği konusu var. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının belirlediği mevzuata göre 15 Kasım ile 15 Nisan tarihleri arasında kış lastiği kullanılması gerekiyor. Ancak burada önemli bir nokta var. Hava sıcaklığı 7 derecenin altına düştüğünde bu tarihleri beklemeden kış lastiğine geçmek lazım. Bu, can güvenliği açısından son derece önemli. Lastiklerimizin kontrollerinin yapılması, gerekli ölçümlerin ve ayarların gerçekleştirilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Sürücüler dikkat! Uyarı geldi: 7 derecenin altında kış lastiğine geçilmeli 1

MOTOR YAĞI VE ANTİFRİZ KONTROLÜNE DİKKAT

Motor yağının da kış öncesi bakımın önemli parçalarından biri olduğunu kaydeden Sel, yağ değişiminde üretici tarafından belirlenen kriterlere uyulması gerektiğini söyledi. Sel, "Aracımızın motor yağı da önemli. Otomobil üreticisinin belirlediği bakım aralıklarına ve motor üreticisinin teknik özelliklerine uygun şekilde motor yağlarımızı yenilememiz gerekiyor. Bir diğer önemli konu ise antifriz. Biz normal şartlarda yaz-kış antifriz kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Ancak kış mevsimine girerken antifrizin mutlaka yeniden ölçülmesi, kontrol edilmesi ve gerekiyorsa yenilenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Aynı şekilde cam sularımızın ve cam sileceklerimizin de kontrol edilmesi gerekiyor. Çünkü yaz boyunca sileceklerimiz yüksek sıcaklıklara maruz kaldı. Kışın herhangi bir sorun yaşamamak adına bunların kontrol edilmesi ve gerekiyorsa değiştirilmesi önemli. Malum, ön camın kirli olması veya sileceklerin görevini tam olarak yerine getirememesi sürücünün görüşünü engelleyebilir. Bu nedenle cam sileceklerinin ve cam suyunun kış şartlarına uygun olması gerekiyor. Bunların da yapılacak bakımlar arasında yer almasını tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Sürücüler dikkat! Uyarı geldi: 7 derecenin altında kış lastiğine geçilmeli 2

AKÜLER SOĞUK HAVALARDA GÜÇ KAYBEDEBİLİR

Kış aylarında sürücülerin karşılaşabileceği sorunlardan birinin de akü kaynaklı arızalar olduğunu dile getiren Sel, soğuk havalar başlamadan önce akü ölçümü yapılmasını önerdi. Sel, "Bir diğer konu da akülerimiz. Kışın hava sıcaklıkları düşüyor ve havalar soğuyor. Aküler soğuk havalarda tam performans gösteremeyebiliyor, güç kaybedebiliyor. Sabah aracınızın başına geldiğinizde kötü bir sürprizle karşılaşmamak için akülerin ölçülmesini ve gerekiyorsa yenilenmesini tavsiye ediyoruz. Zaten servisimize gelen araçların akü ölçümlerini de gerçekleştiriyoruz. Aynı şekilde araçlarımızın ön takım ve fren sistemlerinin de sağlıklı ve dayanıklı olması gerekiyor. Bu sistemlerin kış şartlarına uygun durumda bulunması son derece önemli. Kışın hiç beklenmedik bir yerde rot başı veya ön takım parçalarında meydana gelebilecek arızalarla karşılaşmamak adına ön takım düzeninin mutlaka kontrol ettirilmesi gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

Sürücüler dikkat! Uyarı geldi: 7 derecenin altında kış lastiğine geçilmeli 3

Sel, kış öncesinde sürücülere yönelik tavsiyelerini, "Genel olarak kış öncesinde yaptığımız ve yapılmasını tavsiye ettiğimiz bakımlar bunlardan oluşuyor" sözleriyle tamamladı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Araç kış lastiği
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