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Suzuki Motor Japonya'da tekrar üretim durduruyor

24.05.2021 08:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suzuki Motor yarı iletken çip tedarik sıkıntısı sebebiyle Japonya'daki üretimini geçici süre durduracak.

Suzuki Motor Japonya'da tekrar üretim durduruyor

Suzuki Motor, küresel yarı iletken çip tedarik sıkıntısı sebebiyle Japonya'daki fabrikalarında üretime haziranda geçici süre ara verecek.

ÇİP TEDARİĞİNE 5G ENGELİ

Dünya genelinde akıllı telefon ve tablet, 5G ağ ekipmanları ile oyun konsollarına yönelik artan çip talebi sonrası otomobil üreticilerinin tedarik sıkıntısı devam ediyor.

Kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre, Suzuki Motor, Honşu bölgesinin Pasifik kıyısında yer alan Şizuoka eyaletindeki 3 tesisinde gelecek ay üretime ara verecek.

En fazla 9 gün sürecek aranın, firmanın hangi modellerini etkileyeceği belirtilmezken, yıllık toplam üretim hedefini negatif etkileyeceği tahmin ediliyor.

Kaynak: Reuters

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi 5G
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