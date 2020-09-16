Seksenlerin en havalı motosiklet ikonlarından biri olan Suzuki Dr.Big temasından yola çıkan yeni Suzuki V-Strom çok heyecan verici özelliklere sahip. Bakalım Suzuki V-Strom 1050XT özellikleri ve fiyatı nasıl?

MOTOSİKLET İNCELEME: SUZUKİ V-STROM 1050XT ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

Adventure motosiklet segmentinin en güzel seçeneklerinden biri olarak pazar sunulan Suzuki V-Strom 1050XT özellikleri ve fiyatı için net bir değerlendirme yaptık.

SUZUKİ V-STROM 1050XT TASARIMI NASIL?

Suzuki V-Strom 1050XT tasarımı konusunda aslında söyleyecek çok şey var. Ama genel özellikleri şöyle listelemek mümkün:

Oturma pozisyonu dik tutulmuş. Bu da uzun boyluların dizlerinin rahat etmesini sağlamış. Ama gidon uzun boylular için biraz alçakta kalıyor.

Sele yüksekliği 850 mm.

Ön camda 6cm’lik bir ayar bandı var.

Kumanda takımı çok ergonomik ve sade şekilde kullanılmış.

Plastik malzeme kullanımı çok başarılı.

Gösterge ekranı dijital ancak renkli TFT ekran değil.

Üç farklı sürüş kontrol modu var: A/B ve C şeklinde.

SUZUKİ V-STROM 1050XT MOTOR ÖZELLİKLERİ

Yeni motor teknolojisi ile sunulan Suzuki V-Strom 1050XT motoru, 1037 cc hacme sahip. 90 derecelik V motor özelliğinde. 107,4 HP güç 100 Nm tork üretiyor. Suzuki V-Strom 1050XT sürüş deneyimi ise dengeli ve atak bir izlenim bırakıyor. Şasi ve süspansiyon uyumu çok iyi. Suzuki V-Strom 1050XT kullananların hemen hepsi özellikle virajlarda çizgisinden kaymadığını ve kolay kullanım sunduğunu belirtmiş. Frenlerin hassasiyeti ve pedal dozları da genel olarak beğenilenler arasında. Şimdi, 1980’lerin Dr Big motosiklet modeline gönderme yapan Suzuki V-Strom 1050XT’in teknik özelliklerine de bakalım.