Seksenlerin en havalı motosiklet ikonlarından biri olan Suzuki Dr.Big temasından yola çıkan yeni Suzuki V-Strom çok heyecan verici özelliklere sahip. Bakalım Suzuki V-Strom 1050XT özellikleri ve fiyatı nasıl?
Adventure motosiklet segmentinin en güzel seçeneklerinden biri olarak pazar sunulan Suzuki V-Strom 1050XT özellikleri ve fiyatı için net bir değerlendirme yaptık.
Suzuki V-Strom 1050XT tasarımı konusunda aslında söyleyecek çok şey var. Ama genel özellikleri şöyle listelemek mümkün:
Yeni motor teknolojisi ile sunulan Suzuki V-Strom 1050XT motoru, 1037 cc hacme sahip. 90 derecelik V motor özelliğinde. 107,4 HP güç 100 Nm tork üretiyor. Suzuki V-Strom 1050XT sürüş deneyimi ise dengeli ve atak bir izlenim bırakıyor. Şasi ve süspansiyon uyumu çok iyi. Suzuki V-Strom 1050XT kullananların hemen hepsi özellikle virajlarda çizgisinden kaymadığını ve kolay kullanım sunduğunu belirtmiş. Frenlerin hassasiyeti ve pedal dozları da genel olarak beğenilenler arasında. Şimdi, 1980’lerin Dr Big motosiklet modeline gönderme yapan Suzuki V-Strom 1050XT’in teknik özelliklerine de bakalım.
Suzuki V-Strom motorun teknik özellikleri aşağıdaki gibi özetleniyor:
Suzuki V-STROM 1050XT fiyatı da çok merak ediliyor. Suzuki V-STROM 1050XT fiyatı 160 bin TL bandından başlıyor.
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