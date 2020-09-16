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Suzuki V-Strom 1050XT özellikleri ve fiyatı

OTOMOTİV HABERLERİ  | 16.09.2020 10:15 | Son Güncelleme

Suzuki V-Strom 1050XT özellikleri ve fiyatı için araştırma yapıyorsanız Suzuki V-Strom 1050XT incelememize bakın...

Suzuki V-Strom 1050XT özellikleri ve fiyatı

Seksenlerin en havalı motosiklet ikonlarından biri olan Suzuki Dr.Big temasından yola çıkan yeni Suzuki V-Strom çok heyecan verici özelliklere sahip. Bakalım Suzuki V-Strom 1050XT özellikleri ve fiyatı nasıl?

MOTOSİKLET İNCELEME: SUZUKİ V-STROM 1050XT ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

Adventure motosiklet segmentinin en güzel seçeneklerinden biri olarak pazar sunulan Suzuki V-Strom 1050XT özellikleri ve fiyatı için net bir değerlendirme yaptık.

SUZUKİ V-STROM 1050XT TASARIMI NASIL?

Suzuki V-Strom 1050XT tasarımı konusunda aslında söyleyecek çok şey var. Ama genel özellikleri şöyle listelemek mümkün:

  • Oturma pozisyonu dik tutulmuş. Bu da uzun boyluların dizlerinin rahat etmesini sağlamış. Ama gidon uzun boylular için biraz alçakta kalıyor.
  • Sele yüksekliği 850 mm.
  • Ön camda 6cm’lik bir ayar bandı var.
  • Kumanda takımı çok ergonomik ve sade şekilde kullanılmış.
  • Plastik malzeme kullanımı çok başarılı.
  • Gösterge ekranı dijital ancak renkli TFT ekran değil.
  • Üç farklı sürüş kontrol modu var: A/B ve C şeklinde.

SUZUKİ V-STROM 1050XT MOTOR ÖZELLİKLERİ

Yeni motor teknolojisi ile sunulan Suzuki V-Strom 1050XT motoru, 1037 cc hacme sahip. 90 derecelik V motor özelliğinde. 107,4 HP güç 100 Nm tork üretiyor. Suzuki V-Strom 1050XT sürüş deneyimi ise dengeli ve atak bir izlenim bırakıyor. Şasi ve süspansiyon uyumu çok iyi. Suzuki V-Strom 1050XT kullananların hemen hepsi özellikle virajlarda çizgisinden kaymadığını ve kolay kullanım sunduğunu belirtmiş. Frenlerin hassasiyeti ve pedal dozları da genel olarak beğenilenler arasında. Şimdi, 1980’lerin Dr Big motosiklet modeline gönderme yapan Suzuki V-Strom 1050XT’in teknik özelliklerine de bakalım.

SUZUKİ V-STROM 1050XT TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Suzuki V-Strom motorun teknik özellikleri aşağıdaki gibi özetleniyor:

  • Motor Hacmi: 1037 cc
  • Motor Tipi: V 90 2 Silindirli Sıvı Soğutmalı
  • Güç: 107,4 HO (8500 d/d)
  • Tork: 100 Nm 6000 d/d
  • Ağırlık: 247 kg
  • Sele Yüksekliği: 850 mm
  • Depo Kapasitesi: 20 litre
  • Ön Fren: Çift 310 mm disk
  • Arka Fren: Tek 265 mm disk
  • Lastik: Önde, 110-80/19 arkada, 150-70/17

SUZUKİ V-STROM 1050XT FİYATI

Suzuki V-STROM 1050XT fiyatı da çok merak ediliyor. Suzuki V-STROM 1050XT fiyatı 160 bin TL bandından başlıyor.

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