FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv

Tamir masrafıyla cep yakmıyor! İşte en dayanıklı 5 otomatik şanzıman

İkinci el otomobil piyasasında araçların geçmişi kadar teknik donanımları da belirleyici oluyor. Özellikle otomatik şanzımanlarda bazı modeller, yaygın kullanımları ve tamir süreçlerindeki kolaylıklarla öne çıkıyor. Farklı markalarda kullanılan bu 5 şanzıman, dayanıklılıklarıyla dikkat çekiyor.

Tamir masrafıyla cep yakmıyor! İşte en dayanıklı 5 otomatik şanzıman
Aleyna Türkmen

Otomobil satın alırken motor ve donanım özellikleri kadar şanzıman seçimi de önem taşıyor. Özellikle otomatik vitesli araçlarda yaşanabilecek arızalar, sürücülere yüksek tamir faturaları çıkarabiliyor. Ancak bazı şanzımanlar hem dayanıklılıkları hem de onarım süreçlerinde sundukları avantajlarla öne çıkıyor. İşte uzun süre kullanılabilen ve tamir maliyetleri açısından daha avantajlı olan 5 otomatik şanzıman...

Tamir masrafıyla cep yakmıyor! İşte en dayanıklı 5 otomatik şanzıman 1

Otomatik vitesli araç tercihinde yalnızca sürüş konforuna odaklanmak yeterli olmuyor. Şanzımanın mekanik yapısı, arıza ihtimali, yedek parça erişimi ve tamir sürecinin maliyeti de satın alma kararında belirleyici rol oynuyor.

Webtekno'da yer alan habere göre bazı otomatik şanzıman türleri, uzun kilometreler boyunca dayanıklılık gösterebildiği gibi arıza durumunda da komple değişim veya kapsamlı onarım gerektirmeden çözülebilen sorunlara sahip olabiliyor.

TOYOTA'NIN 4 İLERİ OTOMATİĞİ SADE YAPISIYLA ÖNE ÇIKIYOR

Toyota'nın Aisin tarafından üretilen U340E ve U341E kodlu şanzımanları, dayanıklılık ve tamir kolaylığı bakımından öne çıkan seçenekler arasında bulunuyor. Dört ileri vitesli ve tork konvertörlü bu sistemlerin en önemli avantajı, karmaşık olmayan mekanik tasarımları.

Valf gövdesi veya selenoid gibi bileşenlerde meydana gelen arızalarda, sorunun niteliğine bağlı olarak bütün şanzımanı elden geçirmek yerine doğrudan ilgili parçanın onarılması mümkün olabiliyor.

Toyota modellerinde geniş kullanım alanına sahip olmaları da bu şanzımanların avantajlarından biri. Yaygınlıkları sayesinde hem yedek parça temininde hem de bu sistemleri tanıyan usta bulma konusunda sürücüler daha az zorluk yaşıyor.

Tamir masrafıyla cep yakmıyor! İşte en dayanıklı 5 otomatik şanzıman 2

HYUNDAI VE KIA'NIN 6 İLERİ ŞANZIMANLARI DA LİSTEDE

Hyundai ve Kia tarafından kullanılan A6GF1 ve A6MF1 kodlu 6 ileri otomatik şanzımanlar da bakım ve onarım açısından avantajlı sistemler arasında gösteriliyor. Tork konvertörlü olarak tasarlanan bu üniteler, çift kavramalı şanzımanlardan farklı olarak daha geleneksel bir çalışma prensibiyle işliyor.

Birden fazla modelde tercih edilmiş olmaları, söz konusu şanzımanlarda parça teminini ve servislerin onarım deneyimini kolaylaştırıyor.

Bununla birlikte bu sistemlerin de dikkat edilmesi gereken noktaları bulunuyor. Şanzıman yağının düzenli olarak değiştirilmemesi, ilerleyen süreçte hidrolik kontrol mekanizmasında ve tork konvertöründe çeşitli problemlere neden olabiliyor.

Tamir masrafıyla cep yakmıyor! İşte en dayanıklı 5 otomatik şanzıman 3

HONDA'NIN 5 İLERİ OTOMATİĞİNDE YAĞ BAKIMI ÖNEMLİ

Sağlamlığıyla bilinen bir diğer seçenek ise Honda'nın 5 ileri tam otomatik şanzımanları. Civic, Accord ve CR-V modellerinin belirli versiyonlarında kullanılan bu üniteler, klasik otomatik şanzıman tasarımları sayesinde uzun ömürlü olabiliyor.

Ancak dayanıklılığın korunmasında bakım geçmişi büyük önem taşıyor. Özellikle şanzıman yağının ihmal edilmemesi gerekiyor. Bakımları zamanında yapılmış bir şanzıman uzun yıllar boyunca sorunsuz şekilde kullanılabilirken gerekli bakımları yapılmamış örneklerde onarım masrafları oldukça yüksek seviyelere çıkabiliyor.

Tamir masrafıyla cep yakmıyor! İşte en dayanıklı 5 otomatik şanzıman 4

MERCEDES-BENZ'İN 722.6 ŞANZIMANI YÜKSEK KİLOMETRELERİ GÖREBİLİYOR

Mercedes-Benz'in 722.6 koduyla bilinen 5 ileri otomatik şanzımanı, markanın en dayanıklı sistemlerinden biri olarak değerlendiriliyor. Özellikle eski C-Serisi, E-Serisi ve S-Serisi modellerinde kullanılan bu şanzıman, güçlü mekanik yapısıyla yüksek kilometrelere ulaşabilmesiyle tanınıyor.

Uzun yıllardır piyasada bulunması, bu sistemi bilen uzmanlara ulaşmayı ve yedek parça bulmayı kolaylaştırıyor. Ancak burada önemli bir maliyet unsuru da bulunuyor. Mercedes-Benz'in yedek parça fiyatları ve işçilik ücretleri, onarım sırasında sürücülerin karşısına daha yüksek faturalar çıkarabiliyor.

Tamir masrafıyla cep yakmıyor! İşte en dayanıklı 5 otomatik şanzıman 5

AISIN'İN 6 İLERİ ŞANZIMANI DA DAYANIKLILIĞIYLA BİLİNİYOR

Listenin son sırasında ise Volvo, Opel ve Peugeot gibi markaların bazı modellerinde kullanılan Aisin TF-80SC kodlu 6 ileri otomatik şanzıman yer alıyor. Tork konvertörlü bu sistem, sağlamlığıyla tanınan şanzımanlar arasında gösteriliyor.

Farklı otomobil üreticilerinin modellerinde kullanılması, TF-80SC için geniş bir servis ve tamir deneyimi oluşmasını sağlıyor. Bu durum, onarım sürecinde önemli bir avantaj sunuyor.

Öte yandan bu şanzımanın tamamen arızasız olduğu söylenemiyor. Özellikle yüksek kilometreli araçlarda tork konvertörü ve hidrolik kontrol sistemi kaynaklı sorunlar görülebiliyor. Bu nedenle araç seçiminde şanzımanın genel durumu ve bakım geçmişinin de değerlendirilmesi gerekiyor.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sıfır otomobil alacaklara kasım fırsatı! 200 bin TL faizsiz krediSıfır otomobil alacaklara kasım fırsatı! 200 bin TL faizsiz kredi
10'uncu Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı! Yazılı açıklama geldi10'uncu Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı! Yazılı açıklama geldi

Anahtar Kelimeler:
Otomobil Vites
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Malatya'da askeri helikopter kaza kırıma uğradı! 4 askerimiz şehit oldu

Malatya'da askeri helikopter kaza kırıma uğradı! 4 askerimiz şehit oldu

Baltık Denizi'nde alarm: "Rus savaş gemisi vuruldu"

Baltık Denizi'nde alarm: "Rus savaş gemisi vuruldu"

Sergen Yalçın yönetiminde ilk sınavda hüsran! Türkiye Belçika'ya yenildi

Sergen Yalçın yönetiminde ilk sınavda hüsran! Türkiye Belçika'ya yenildi

Her şeyi bırakıp köye yerleşmişti! Son hali sosyal medyanın gündeminde

Her şeyi bırakıp köye yerleşmişti! Son hali sosyal medyanın gündeminde

Dünyaca ünlü otomotiv devi frene bastı! Tüm yeni yatırımlar durdu

Dünyaca ünlü otomotiv devi frene bastı! Tüm yeni yatırımlar durdu

Nvidia CEO'su Jensen Huang istifa etti!

Nvidia CEO'su Jensen Huang istifa etti!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.