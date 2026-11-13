Tamir masrafıyla cep yakmıyor! İşte en dayanıklı 5 otomatik şanzıman

Otomobil satın alırken motor ve donanım özellikleri kadar şanzıman seçimi de önem taşıyor. Özellikle otomatik vitesli araçlarda yaşanabilecek arızalar, sürücülere yüksek tamir faturaları çıkarabiliyor. Ancak bazı şanzımanlar hem dayanıklılıkları hem de onarım süreçlerinde sundukları avantajlarla öne çıkıyor. İşte uzun süre kullanılabilen ve tamir maliyetleri açısından daha avantajlı olan 5 otomatik şanzıman...

Otomatik vitesli araç tercihinde yalnızca sürüş konforuna odaklanmak yeterli olmuyor. Şanzımanın mekanik yapısı, arıza ihtimali, yedek parça erişimi ve tamir sürecinin maliyeti de satın alma kararında belirleyici rol oynuyor.

Webtekno'da yer alan habere göre bazı otomatik şanzıman türleri, uzun kilometreler boyunca dayanıklılık gösterebildiği gibi arıza durumunda da komple değişim veya kapsamlı onarım gerektirmeden çözülebilen sorunlara sahip olabiliyor.

TOYOTA'NIN 4 İLERİ OTOMATİĞİ SADE YAPISIYLA ÖNE ÇIKIYOR

Toyota'nın Aisin tarafından üretilen U340E ve U341E kodlu şanzımanları, dayanıklılık ve tamir kolaylığı bakımından öne çıkan seçenekler arasında bulunuyor. Dört ileri vitesli ve tork konvertörlü bu sistemlerin en önemli avantajı, karmaşık olmayan mekanik tasarımları.

Valf gövdesi veya selenoid gibi bileşenlerde meydana gelen arızalarda, sorunun niteliğine bağlı olarak bütün şanzımanı elden geçirmek yerine doğrudan ilgili parçanın onarılması mümkün olabiliyor.

Toyota modellerinde geniş kullanım alanına sahip olmaları da bu şanzımanların avantajlarından biri. Yaygınlıkları sayesinde hem yedek parça temininde hem de bu sistemleri tanıyan usta bulma konusunda sürücüler daha az zorluk yaşıyor.

HYUNDAI VE KIA'NIN 6 İLERİ ŞANZIMANLARI DA LİSTEDE

Hyundai ve Kia tarafından kullanılan A6GF1 ve A6MF1 kodlu 6 ileri otomatik şanzımanlar da bakım ve onarım açısından avantajlı sistemler arasında gösteriliyor. Tork konvertörlü olarak tasarlanan bu üniteler, çift kavramalı şanzımanlardan farklı olarak daha geleneksel bir çalışma prensibiyle işliyor.

Birden fazla modelde tercih edilmiş olmaları, söz konusu şanzımanlarda parça teminini ve servislerin onarım deneyimini kolaylaştırıyor.

Bununla birlikte bu sistemlerin de dikkat edilmesi gereken noktaları bulunuyor. Şanzıman yağının düzenli olarak değiştirilmemesi, ilerleyen süreçte hidrolik kontrol mekanizmasında ve tork konvertöründe çeşitli problemlere neden olabiliyor.

HONDA'NIN 5 İLERİ OTOMATİĞİNDE YAĞ BAKIMI ÖNEMLİ

Sağlamlığıyla bilinen bir diğer seçenek ise Honda'nın 5 ileri tam otomatik şanzımanları. Civic, Accord ve CR-V modellerinin belirli versiyonlarında kullanılan bu üniteler, klasik otomatik şanzıman tasarımları sayesinde uzun ömürlü olabiliyor.

Ancak dayanıklılığın korunmasında bakım geçmişi büyük önem taşıyor. Özellikle şanzıman yağının ihmal edilmemesi gerekiyor. Bakımları zamanında yapılmış bir şanzıman uzun yıllar boyunca sorunsuz şekilde kullanılabilirken gerekli bakımları yapılmamış örneklerde onarım masrafları oldukça yüksek seviyelere çıkabiliyor.

MERCEDES-BENZ'İN 722.6 ŞANZIMANI YÜKSEK KİLOMETRELERİ GÖREBİLİYOR

Mercedes-Benz'in 722.6 koduyla bilinen 5 ileri otomatik şanzımanı, markanın en dayanıklı sistemlerinden biri olarak değerlendiriliyor. Özellikle eski C-Serisi, E-Serisi ve S-Serisi modellerinde kullanılan bu şanzıman, güçlü mekanik yapısıyla yüksek kilometrelere ulaşabilmesiyle tanınıyor.

Uzun yıllardır piyasada bulunması, bu sistemi bilen uzmanlara ulaşmayı ve yedek parça bulmayı kolaylaştırıyor. Ancak burada önemli bir maliyet unsuru da bulunuyor. Mercedes-Benz'in yedek parça fiyatları ve işçilik ücretleri, onarım sırasında sürücülerin karşısına daha yüksek faturalar çıkarabiliyor.

AISIN'İN 6 İLERİ ŞANZIMANI DA DAYANIKLILIĞIYLA BİLİNİYOR

Listenin son sırasında ise Volvo, Opel ve Peugeot gibi markaların bazı modellerinde kullanılan Aisin TF-80SC kodlu 6 ileri otomatik şanzıman yer alıyor. Tork konvertörlü bu sistem, sağlamlığıyla tanınan şanzımanlar arasında gösteriliyor.

Farklı otomobil üreticilerinin modellerinde kullanılması, TF-80SC için geniş bir servis ve tamir deneyimi oluşmasını sağlıyor. Bu durum, onarım sürecinde önemli bir avantaj sunuyor.

Öte yandan bu şanzımanın tamamen arızasız olduğu söylenemiyor. Özellikle yüksek kilometreli araçlarda tork konvertörü ve hidrolik kontrol sistemi kaynaklı sorunlar görülebiliyor. Bu nedenle araç seçiminde şanzımanın genel durumu ve bakım geçmişinin de değerlendirilmesi gerekiyor.