Tesla'dan sürücüsüz ulaşımda yeni adım! Bir şehir daha eklendi

Elon Musk'ın elektrikli otomobil üreticisi Tesla, sürücüsüz ulaşım hizmetini ABD'nin Teksas eyaletindeki San Antonio kentine genişletiyor. Şirket, robotaksilerin 9 Kasım Pazartesi günü yerel saatle 05.00'ten itibaren hizmet vermeye başlayacağını duyurdu. Tesla'nın yeni hamlesi, Alphabet bünyesindeki Waymo ile otonom araç pazarındaki rekabetini artırırken, şirketin otomobil üretiminin ötesindeki faaliyetlerini de genişletiyor.

TESLA ROBOTAKSİLER SAN ANTONIO'DA HİZMETE BAŞLIYOR

Tesla'nın açıklamasına göre yeni robotaksi hizmeti, 9 Kasım Pazartesi günü yerel saatle 05.00'te başlayacak.

Ancak şirket, hizmetin günlük çalışma saatleri, kullanılacak araç sayısı ve faaliyet alanının büyüklüğüne ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

Robotaksi filosunda Tesla'nın iki koltuklu Cybercab modelinin mi, yoksa otonom sürüş sistemleriyle donatılmış Model Y araçlarının mı kullanılacağı da henüz açıklanmadı.

Ayrıca araçlarda insan güvenlik görevlilerinin bulunup bulunmayacağına ilişkin bilgi verilmedi.

Tesla'nın önceki şehirlerde izlediği stratejiye bakıldığında, hizmetin başlangıçta sınırlı sayıda araç ve belirli bölgelerle sunulması, ardından aşamalı olarak genişletilmesi olası görülüyor.

TESLA ROBOTAKSİ HİZMETİNİ 2025'TE BAŞLATMIŞTI

Tesla CEO'su Elon Musk, yaklaşık 10 yıldır şirketin tamamen otonom araç teknolojileri geliştireceğini açıklıyordu.

Şirket, ilk robotaksi hizmetini Haziran 2025'te Teksas'ın Austin kentinde başlattı.

İlk aşamada sınırlı sayıda araçla sunulan hizmette, güvenlik amacıyla araç içerisinde insan görevliler bulunuyordu.

Tesla, Ocak 2026'da Austin'deki robotaksilerinden güvenlik görevlilerini kaldırarak tamamen sürücüsüz hizmet sunmaya başladı.

Şirket, sonraki dönemde faaliyetlerini Florida ve Teksas'taki farklı şehirlere genişletti.

Tesla'nın robotaksi hizmeti halihazırda Austin, Dallas, Fort Worth, Houston, Miami ve Orlando'nın belirli bölgelerinde sunuluyor.

TESLA İLE WAYMO ARASINDA REKABET ARTIYOR

Tesla'nın San Antonio'ya genişleme kararı, ABD'deki sürücüsüz ulaşım pazarında rekabetin arttığı bir dönemde geldi.

Alphabet bünyesindeki Waymo da Austin, Dallas, Houston ve San Antonio'da robotaksi hizmeti veriyor.

Waymo, Jaguar I-Pace ve Zeekr RT tabanlı, Ojai markalı sürücüsüz araçlarını kullanıyor.

Şirket, San Antonio'daki hizmetini sel nedeniyle yaşanan sorunların ardından yaklaşık beş aylık aradan sonra Eylül 2026'da yeniden başlatmıştı.

Waymo'nun bazı araçlarının su baskını yaşanan yollara girerek mahsur kalması, şirketin faaliyetlerine ara vermesine yol açmıştı.

TESLA'NIN ROBOTAKSİ FİLOSUNDA KAÇ ARAÇ VAR?

Teksas araç tescil verileri ve Robotaxi Tracker platformunun aktardığı bilgilere göre Tesla'nın Austin'deki filosunda 400'den fazla otonom araç kayıtlı bulunuyor.

Ancak şirketin diğer şehirlerdeki filoları daha küçük ölçekli.

Robotaxi Tracker verilerine göre Tesla'nın Fort Worth'te 24, Miami'de ise yalnızca 5 robotaksisi bulunuyor.

Şirketin yeni şehirlerdeki faaliyetleri, başlangıçta birkaç araç ile birkaç düzine araç arasında değişen filolarla yürütülüyor.

KALİFORNİYA'DA TAMAMEN SÜRÜCÜSÜZ HİZMET İZNİ BULUNMUYOR

Tesla, San Francisco Körfez Bölgesi'nde de bir araç çağırma hizmeti sunuyor.

Ancak bu hizmet, şirketin Teksas'taki sürücüsüz robotaksi operasyonlarından farklı olarak araç içerisinde direksiyon başında bir insan sürücünün bulunmasıyla gerçekleştiriliyor.

Tesla'nın Kaliforniya'da tamamen sürücüsüz ticari yolcu taşımacılığı hizmeti sunabilmesi için gerekli izinleri henüz bulunmuyor.

Şirket, robotaksi ağını genişletmeye devam etse de hizmetin kullanımına ilişkin bazı veriler büyümenin sınırlı kaldığını gösteriyor.

TechCrunch'ın temmuz ayında yayımladığı habere göre Tesla'nın robotaksi ağında ücretli yolcularla gerçekleştirilen toplam sürüş mesafesi, 2026'nın ikinci çeyreğinde ilk çeyreğe kıyasla geriledi.

Tesla'nın San Antonio'daki yeni operasyonunun, şirketin otonom ulaşım hizmetlerini daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaştırma hedefinde yeni bir aşama olması bekleniyor.

Kaynak: AA | Bu içerik Begüm Özkaynak tarafından yayına alınmıştır