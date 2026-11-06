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Tesla Model Y alacaklar dikkat! Kasım ayı fiyatları açıklandı

Tesla, Kasım 2026 dönemine ait Model Y fiyatlarını güncelledi. Elektrikli SUV ailesinde başlangıç fiyatı 2 milyon 474 bin 985 TL olurken, Performance Dört Çeker seçeneği 4 milyon 966 bin 500 TL'ye yükseldi.

Tesla Model Y alacaklar dikkat! Kasım ayı fiyatları açıklandı
Aleyna Türkmen

Tesla, Kasım 2026 döneminde geçerli olacak Model Y fiyatlarını ve versiyon seçeneklerini güncelledi. Tamamen elektrikli SUV modelinin Arkadan Çekiş, Premium Long Range ve Performance seçenekleri farklı fiyatlarla satışa sunulurken, ücretli opsiyonların bedelleri de belli oldu.

Tesla'nın resmi yapılandırma ekranında Model Y ailesi için farklı motor, çekiş ve donanım alternatifleri bulunuyor. Modelin başlangıç fiyatı 2 milyon 474 bin 985 TL olarak açıklanırken, en yüksek fiyatlı versiyonun bedeli 4 milyon 966 bin 500 TL'ye ulaşıyor.

TESLA MODEL Y KASIM 2026 FİYAT LİSTESİ

Tesla'nın Türkiye'deki güncel fiyat listesinde Model Y için dört farklı versiyon yer alıyor. Arkadan Çekiş seçeneği ailenin en uygun fiyatlı alternatifi olurken, Premium Long Range ve Performance donanımları daha yüksek fiyatlarla alıcıların karşısına çıkıyor.

Tesla Model Y Kasım 2026 fiyatları şöyle:

Model ismi Güncel fiyatı
Model Y 2.474.985 TL
Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye edilen anahtar teslim fiyat
Elektrikli Arkadan Çekiş 2.474.985 TL
Elektrikli Premium Long Range Arkadan Çekiş 3.906.000 TL
Elektrikli Premium Long Range Dört Çeker 4.620.000 TL
Elektrikli Performance Dört Çeker 4.966.500 TL

Tesla Model Y alacaklar dikkat! Kasım ayı fiyatları açıklandı 1

MENZİL VE PERFORMANS SEÇENEKLERİYLE ÖNE ÇIKIYOR

Tamamen elektrikli SUV olarak sunulan Model Y, farklı kullanım ihtiyaçlarına yönelik çekiş ve menzil alternatifleriyle tercih edilebiliyor. Arkadan Çekiş versiyonu günlük kullanım odaklı bir seçenek olarak öne çıkarken Premium Long Range ailesi, daha uzun menzil arayan sürücülere hitap ediyor.

Dört çeker seçeneklerinde ise yol tutuş ve çekiş avantajlarının yanı sıra performans değerleri de ön plana çıkıyor. Böylece kullanıcılar ihtiyaçlarına göre farklı donanım ve sürüş özellikleri arasından seçim yapabiliyor.

ÜCRETLİ OPSİYONUN AYLIK BEDELİ DE AÇIKLANDI

Tesla'nın yapılandırma ekranında Model Y için sunulan ücretli seçeneklerden biri de Full Self-Driving Kabiliyeti oldu. Tüm versiyonlarda kullanılabilen bu özelliğin aylık abonelik ücreti 4 bin 990 TL olarak belirlendi.

Opsiyon türü Fiyat Paket
Full Self-Driving Kabiliyeti, aylık abonelik 4.990 TL/ay Tüm versiyonlar

Tesla Model Y alacaklar dikkat! Kasım ayı fiyatları açıklandı 2

JANT VE İÇ MEKAN TERCİHLERİ VERSİYONA GÖRE DEĞİŞİYOR

Model Y'nin donanım seçeneklerinde iç mekan ve dış tasarım detayları da farklılaşıyor. Premium versiyonlarda Premium Teknoloji ve Premium İç Mekan seçenekleri sunulurken Performance modelinde Zarif İç Mekan ve performans odaklı dış tasarım ayrıntıları bulunuyor.

Webtekno'nun haberine göre, Premium Long Range Arkadan Çekiş versiyonunun yapılandırmasında 19 inç Crossflow jantlar, All Black iç mekan ve beş koltuklu iç mekan seçili olarak gösteriliyor. Premium Long Range Dört Çeker seçeneğinde de 19 inç Crossflow jantlar ve All Black iç mekan tercih ediliyor.

Performance versiyonunda ise tasarım ve donanım tercihleri farklılaşıyor. Bu modelde 21 inç Arachnid 2.0 jantlar, All Black iç mekan ve beş koltuklu iç mekan seçenekleri yer alıyor. Böylece Tesla, Model Y ailesinde yalnızca çekiş ve performans bakımından değil, görünüm ve iç mekan tercihleri açısından da farklı alternatifler sunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Tesla
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