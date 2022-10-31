'TOGG alacağım için satılık' Yüzlerce kişi şimdiden harekete geçti: İlan sayfalarında TOGG hareketliliği!

Türkiye’nin yerli otomobili TOGG için seri üretim 29 Ekim’de resmen başladı. İlk aracın banttan indirilmesinin ardından siparişlerin şubat ayında alınacak, Mart’ta pazara çıkacak. 2030'a kadar tek bir platformdan 5 farklı modelde toplam 1 milyon araç üretmeyi planlanırken en çok konuşulan konu ise TOGG’un fiyatı oldu. TOGG CEO’su Gürcan Karakaş fiyat için tartışmalara son noktayı koyarak, dünyada hiçbir şirketin 5-6 ay öncesinden fiyat belirlemesinin mümkün olmadığını, TOGG için de henüz fiyatın belirlenmediğini söyledi.

İLK ARAÇLAR BÜYÜKELÇİLER VE VALİLERE

TOGG’un ilk olarak yurt dışında görev yapan büyükelçilere tahsis edileceği ve sonrasında da 81 ilin valisine verileceğini ifade açıklanmasına rağmen vatandaşlardan şaşırtan bir hamle geldi. Yerli otoyu satın almak isteyen yüzlerce kişi nakit ihtiyaçlarını karşılamak için şimdiden ellerindeki araçları satılığa çıkarmaya başladı.

TOGG SONRASI İLANLAR ARTTI

Togg'a ilişkin detayların açıklanmasının ardından Türk vatandaşları da internete akın etti. Vatandaşlar Togg alacaklarını ve nakit paraya ihtiyaç duyduklarını ifade ederek, ellerindeki araçları satışa çıkardı.

TOGG’A YENİ MODELLER EKLENDİ

Seri üretimle beraber Togg'un yeni modeli de tanıtıldı. Yerli otomobil için yeni bir duyuru daha yapıldı. Togg, "Sizi C-Sedan ve C-X Coupé ile tanıştıralım istedik." dedi. Togg'un heyecan yaratan paylaşımında, "İlk akıllı cihazımız C-SUV’u banttan indirirken, sizi çalışmaları planlarımız doğrultusunda devam eden C-Sedan ve C-X Coupé ile tanıştıralım istedik." ifadeleri kullanıldı.

CEO Gürcan Karakaş ise konuya ilişkin, “Yarından sonra bu yolculuk nereye gidecek? Mobiliti eko sisteminin bir sınırı yok. Bu sınırı biz çiziyoruz. Biz nereye götürürsek oraya gidecek. Biz teknolojik olarak altyapımızı o güçle kuruyoruz. Bizim hedefimiz yarından sonra bir merkezi bilgisayarla tüm akıllı cihaz üzerindeki ve bağlı olduğu cihazlarla bağlantısını sağlayacak merkez oluşturmak var” ifadelerini kullandı.



