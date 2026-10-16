Togg'da ekim ayı fiyatları belli oldu! İşte detaylar

Togg'un Ekim 2026 fiyat listesinde T10X ve T10F modellerinin güncel satış fiyatları belli oldu. Farklı menzil ve donanım seçenekleriyle satışa sunulan iki elektrikli otomobilin başlangıç fiyatları 1 milyon 884 bin 980 TL'den başlıyor. Markanın finansman seçenekleri arasında ise sıfır faizli kredi fırsatları ve uzun vadeli ödeme planları bulunuyor. İşte Togg T10X ve T10F'nin ekim ayı fiyatları ve güncel finansman seçenekleri.

TOGG EKİM 2026 FİYAT LİSTESİ

Togg'un ürün gamında SUV gövde tipine sahip T10X ve fastback tasarımlı T10F modelleri yer alıyor. Her iki model de farklı menzil ve donanım alternatifleriyle tercih edilebiliyor. Ekim 2026 fiyat listesine göre T10X'in başlangıç fiyatı 1 milyon 909 bin 48 TL olurken, T10F'nin başlangıç fiyatı 1 milyon 884 bin 980 TL olarak açıklandı.

TOGG T10X FİYATLARI NE KADAR?

Togg'un tamamen elektrikli SUV modeli T10X, farklı menzil ve donanım seçenekleriyle satışa sunuluyor. Ekim 2026 fiyatları şöyle:

- V1 RWD Standart Menzil: 1 milyon 909 bin 48 TL

- V1 RWD Uzun Menzil: 2 milyon 219 bin 668 TL

V2 RWD Uzun Menzil: 2 milyon 411 bin TL

2 milyon 411 bin TL V2 4More Obsidiyen: 3 milyon 218 bin 137 TL

TOGG T10F FİYAT LİSTESİ

Fastback gövde yapısına sahip T10F, standart ve uzun menzil seçeneklerinin yanı sıra V2 4More versiyonuyla da tercih edilebiliyor. Modelin Ekim 2026 fiyatları şu şekilde:

V1 RWD Standart Menzil: 1 milyon 884 bin 980 TL

- V1 RWD Uzun Menzil: 2 milyon 195 bin 600 TL

1 milyon 884 bin 980 TL - 2 milyon 195 bin 600 TL V2 RWD Uzun Menzil: 2 milyon 370 bin 930 TL

2 milyon 370 bin 930 TL V2 4More: 3 milyon 217 bin 937 TL

TOGG T10F KREDİ VE FİNANSMAN SEÇENEKLERİ

Togg'un T10F modeli için sunduğu finansman seçenekleri arasında farklı kredi tutarları ve vadeler bulunuyor. T10F V2 için 900 bin TL tutarında, 10 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğinde aylık ödeme 90 bin TL oluyor. Aynı versiyonda 800 bin TL kredi için 12 ay vade ve yüzde 0 faiz seçeneği de sunuluyor; bu durumda aylık ödeme 66 bin 667 TL olarak belirtiliyor.

T10F 4More için 1 milyon 500 bin TL tutarında, 10 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi seçeneği bulunuyor. Bu finansman planında aylık ödeme 150 bin TL seviyesinde.

Daha uzun vadeli seçeneklerde T10F V2 için 1 milyon 700 bin TL kredi, 48 ay vade ve yüzde 2,95 faiz oranı uygulanıyor. Bu seçenekte aylık ödeme 78 bin 8 TL olarak açıklanıyor. T10F V1 için 1 milyon 300 bin TL kredi, 48 ay vade ve yüzde 2,95 faizle aylık ödeme 59 bin 653 TL oluyor. T10F 4More içinse 1 milyon 500 bin TL tutarında, 36 ay vadeli ve yüzde 2,99 faizli kredi seçeneğinde aylık ödeme 78 bin 94 TL olarak belirtiliyor.

TOGG T10X KREDİ VE FİNANSMAN SEÇENEKLERİ

T10X modelinde de sıfır faizli kredi alternatifleri bulunuyor. T10X V2 için 700 bin TL tutarında, 10 ay vadeli ve yüzde 0 faizli seçenekte aylık ödeme 70 bin TL olarak hesaplanıyor. Aynı model için 600 bin TL tutarında, 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli seçenekte ise aylık ödeme 50 bin TL oluyor.

T10X 4More için sunulan 1 milyon 500 bin TL tutarındaki, 10 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğinde aylık ödeme 150 bin TL olarak belirtiliyor.

Uzun vadeli finansman seçeneklerinde T10X V2 için 1 milyon 700 bin TL kredi, 48 ay vade ve yüzde 2,95 faizle aylık ödeme 78 bin 8 TL seviyesinde bulunuyor. T10X V1 için 1 milyon 300 bin TL kredi, 48 ay vade ve yüzde 2,95 faiz oranıyla aylık ödeme 59 bin 653 TL olarak açıklanıyor. T10X 4More içinse 1 milyon 500 bin TL tutarında, 36 ay vadeli ve yüzde 2,99 faizli kredi seçeneğinde aylık ödeme 78 bin 94 TL oluyor.

TOGG'DAN YÜZDE 100 FİNANSMAN DESTEĞİ

Togg'un satış ve finansman seçenekleri arasında anlaşmalı bankalar aracılığıyla sunulan yüzde 100 finansman desteği kampanyası da bulunuyor. Sınırlı sayıda T10F V2, T10X V2, T10F V2 4More ve T10X V2 4More Obsidiyen versiyonunu kapsayan kampanya kapsamında, ön sipariş sırasında ödenen bedel hariç araç bedelinin tamamı için finansman sağlanabiliyor. Kullanılabilecek kredi tutarı; araç versiyonuna, satış fiyatına ve anlaşmalı bankanın koşullarına göre değişiklik gösterebiliyor.

Fiyat ve finansman bilgileri, Togg’un resmî internet sitesinde yayımlanan veriler esas alınarak hazırlanmıştır. Güncel fiyat ve kampanya koşulları için Togg’un resmî duyuruları takip edilebilir.