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Togg’da herkes bunu merak ediyordu: Sedan model için geri sayım başladı! Tarih belli oldu…

23.09.2023 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin otomobili Togg'un, Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Teknoloji Kampüsü'nde ikili vardiya sistemine geçildi. Yıl sonuna kadar 26 bin 565 aracın sahiplerine teslimatı hedeflenirken, merakla beklenen sedan modelin de 2024 yılında tanıtımının yapılması öngörülüyor.

Togg’da herkes bunu merak ediyordu: Sedan model için geri sayım başladı! Tarih belli oldu…

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, 29 Ekim 2022'de görkemli bir törenle banttan indi. Kısa sürede büyük beğeni topladı. Togg'a olan yoğun ilgi satış rakamlarına da yansıdı. 3 bin 400 adet araç tüketiciyle buluştu. Yıl sonuna kadar 26 bin 565 adet aracın sahiplerine teslimatı hedefleniyor.

Nisan ayının sonunda teslimatına başlanan Togg'da üretim hızlandı. Togg Teknoloji Kampüsü'nde ikili vardiya sistemine geçildi. Banttan inen araç sayısı arttı. Bir yandan üretim sürerken, diğer yandan araçlar sahiplerine teslim ediliyor. Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında toplam bin 435 araç sahiplerini buldu.

TOGG (166)

TÜKETİCİYLE BULUŞAN TOGG SAYISI 3 BİN 400'E ULAŞTI

T10X, Ağustos ayındaki teslimatta rekor tazeledi. Ağustos ayında bin 965 araç, sahiplerine teslim edildi. Böylece Togg, elektrikli araç segmentinin lokomotifi olmayı başardı. Bugüne kadar tüketiciyle buluşan T10X sayısı 3 bin 400'e ulaştı. Eylül'de bu sayının da aşılması planlanıyor.

3 bin 250'yi aşkın personel üretim için var gücüyle çalışıyor. Ayrıca üretim hatlarında 250 robot işletiliyor. Günlük 160 olan araç üretim sayısının, Ekim ayı itibarıyla 280 olarak güncellenmesi hedefleniyor.

TOGG (133)

HEDEF 1 MİLYON ARAÇ

Togg Teknoloji Kampüsü'nün kapasitesi yılda 175 bin araç olarak belirlendi. Yıl sonuna kadar toplam 26 bin 565 adet T10X'in daha teslim edilmesi planlanıyor. Merakla beklenen sedan modelin de 2024 yılında tanıtımının yapılması öngörülüyor. 2032 sonuna kadar ise hedef; 1 milyon aracın üretilmesi.

YAZILIMA GÜNCELLEME GELİYOR

Öte yandan Türkiye'nin otomobili Togg'un işletim sistemi 2 aya kadar güncellenecek. Yenilenen işletim sistemi ile birlikte Togg sürücüleri YouTube uygulamasını araç park halindeyken kullanabilecek. Farklı navigasyon uygulamaları da akıllı cihazda kullanılabilecek.


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