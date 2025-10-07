Togg T10X 4More modelini satışa sundu! Fiyatı belli oldu

Togg’un dijital platformu Trumore üzerinden bugün siparişe açılan T10X 4More Obsidiyen ve T10F 4More, 435 beygir güç ve 700 Nm tork üreten çift motorlu yapısıyla en güçlü Togg ünvanını aldı.

T10F 4More 0’dan 100 km/s hıza 4,1 saniyede, T10X 4More ise 4,8 saniyede çıkıyor. T10X 4More Obsidiyen 468 km’ye, T10F 4More ise 523 km’ye varan menzili var. Panoramik cam tavan ve Meridian ses sisteminin standart olarak sunulduğu T10X ve T10F 4More anahtar teslim fiyatları belli oldu.

2025 YILI İÇİN SINIRLI SAYIDA ÜRETİM

2025 yılı için T10F 4More ve T10X 4More Obsidiyen sınırlı sayıda üretilecek.

FİYATLARI NE KADAR?