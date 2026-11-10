Togg'un kasım kampanyası belli oldu! 1,5 milyon TL faizsiz kredi fırsatı

Türkiye'nin yerli otomobil markası Togg, kasım ayına özel T10X ve T10F modellerinin fiyat listesini ve finansman seçeneklerini güncelledi. Bireysel müşterilere sunulan kampanyalarda 1 milyon 500 bin TL'ye kadar sıfır faizli kredi imkanı öne çıkarken, daha uzun vadeli finansman kullanmak isteyenler için aylık yüzde 2,95 faiz oranıyla 48 aya varan vade seçeneği de bulunuyor.

Kasım ayında elektrikli otomobil almayı planlayanlar için iki modelde farklı donanım seviyelerine göre kredi fırsatları sunuluyor. İşte Togg'un güncel fiyatları ve T10X ile T10F modelleri için geçerli finansman kampanyalarının tüm ayrıntıları...

TOGG T10X VE T10F'İN KASIM AYI FİYATLARI

Togg'un kasım ayı fiyat listesinde T10X ve T10F modellerinin başlangıç fiyatları belli oldu. Açıklanan listeye göre T10X 1 milyon 909 bin 48 TL'den, T10F ise 1 milyon 884 bin 980 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Model Başlangıç fiyatı T10X 1.909.048 TL T10F 1.884.980 TL

T10F V2 ALACAKLARA ÜÇ FARKLI FAİZSİZ KREDİ SEÇENEĞİ

T10F V2 versiyonunu satın almayı düşünen bireysel müşteriler için kısa ve orta vadeli üç ayrı sıfır faizli finansman seçeneği sunuluyor. Kredi tutarı ve geri ödeme süresine göre değişen kampanyanın ayrıntıları şöyle:

Kredi tutarı Vade Faiz oranı 700.000 TL 4 ay %0 500.000 TL 6 ay %0 300.000 TL 10 ay %0

Daha yüksek miktarda krediye ihtiyaç duyan müşteriler için de alternatif bir finansman paketi bulunuyor. Bu kapsamda 1 milyon 700 bin TL'ye kadar kredi, 48 ay vade ve aylık yüzde 2,95 faiz oranıyla kullanılabiliyor.

T10F 4MORE İÇİN 1,5 MİLYON TL'LİK FAİZSİZ FİNANSMAN

Togg'un T10F ailesindeki bir diğer seçeneği olan 4More versiyonunda kredi üst limiti daha yüksek tutuluyor. Bireysel müşteriler, bu donanım seviyesini tercih etmeleri halinde 1 milyon 500 bin TL'ye kadar finansman desteğinden yararlanabiliyor.

Kampanya kapsamında söz konusu kredi 10 ay vadeyle ve yüzde 0 faiz oranıyla sunuluyor.

T10X V2 VE 4MORE VERSİYONLARINDA KREDİ KAMPANYASI

T10X modelini tercih eden bireysel müşteriler için de donanım seviyesine göre farklı finansman imkanları devreye alınıyor. T10X V2 satın almak isteyenler, T10F V2 için açıklanan kredi paketlerinin aynısından faydalanabiliyor.

Kredi tutarı Vade Faiz oranı 700.000 TL 4 ay %0 500.000 TL 6 ay %0 300.000 TL 10 ay %0

T10X V2 için ayrıca 1 milyon 700 bin TL'ye kadar kredi kullanma imkanı da bulunuyor. Bu seçenekte vade 48 ay, aylık faiz oranı ise yüzde 2,95 olarak uygulanıyor.

T10X ailesinin 4More versiyonunda da yüksek tutarlı faizsiz kredi fırsatı sunuluyor. Bu donanımı satın alacak bireysel müşteriler, 1 milyon 500 bin TL'ye kadar krediyi 10 ay vadeyle ve sıfır faizle kullanabiliyor.

ŞİRKETLERE VE FİLO ALIMLARINA DA FİNANSMAN DESTEĞİ

Togg'un kasım ayı kampanyaları yalnızca bireysel alıcılarla sınırlı kalmıyor. Şirketler, kurumsal müşteriler ve şahıs işletmeleri de belirlenen koşullar çerçevesinde finansman imkanlarından yararlanabiliyor.

Banka tarafından yapılacak kredi değerlendirmesinin olumlu sonuçlanması halinde kurumsal ve şahıs şirketi müşterilerine araçların fatura bedelinin tamamına kadar kredi sağlanabiliyor.

Kurumsal alımlarda V2 donanım seviyeleri için 700 bin TL'ye 4 ay, 500 bin TL'ye 6 ay ve 300 bin TL'ye 10 ay vadeli sıfır faizli kredi seçenekleri sunuluyor. 4More versiyonlarında ise 1 milyon 500 bin TL'ye kadar 10 ay vadeli ve yüzde 0 faizli finansman imkanı bulunuyor.