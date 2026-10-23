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Togg'un yeni özel serisi tanıtıldı! 7 farklı renk seçeneği var

Togg, doğadan ilham alan özel serilerine Kehribar ile bir yenisini daha eklediğini duyurdu. Yeni seri, yedi farklı gövde rengi seçeneğiyle kullanıcılara sunuluyor.

Togg'un yeni özel serisi tanıtıldı! 7 farklı renk seçeneği var
Cansu Çamcı

Togg, çift motorlu ve dört tekerlekten çekişli T10F 4More'u Kehribar Serisi ile kullanıcılarla buluşturuyor. Açıklamaya göre doğanın milyonlarca yılda oluşturduğu kehribarın kendine özgü renklerinden ilham alan seri, özel tasarım detaylarıyla T10F'in sportif çizgilerini ön plana çıkarıyor.

Ayder, Seyhan, Urla, Kula, Oltu, Gemlik ve Mardin olmak üzere yedi farklı gövde rengiyle sunulan Kehribar Serisi, ışığa göre değişen yansımalarıyla T10F 4More'un görünümüne sofistike bir karakter kazandırıyor.

YENİ VERSİYONA ÖZEL DETAYLAR

T10F 4More Kehribar Serisi’nde özel detaylar, dış tasarımdaki sportif çizgileri belirginleştirerek bütüncül ve özgün bir görünüm ortaya koyuyor.

Jantlardan ön panjura, logodan yan aynalara ve cam çerçevelerine kadar tasarımın farklı noktalarında kullanılan Kehribar detayları, ışığın değişen etkisiyle farklı açılardan kendini gösteriyor.

İç mekânda ise Artisyn kumaş ve kabartma desenli detaylara sahip koltuklar ile özel dekoratif yüzeyler, dış tasarımdaki renk ve malzeme uyumunu kabine taşıyor.

Togg un yeni özel serisi tanıtıldı! 7 farklı renk seçeneği var 1

4.3 SANİYE'DE 0'DAN 100'E ULAŞIYOR

Kehribar Serisi, kendine özgü tasarım ayrıntılarını T10F 4More’un üstün performansıyla bir araya getiriyor.

Çift motorlu ve dört tekerlekten çekişli T10F 4More, 320 kW (435 PS) güç ve 700 Nm maksimum tork üreterek 0’dan 100 km/sa hıza yalnızca 4.3 saniyede ulaşıyor.

89.6 kWh batarya kapasitesiyle WLTP standartlarına göre 500 kilometre menzil sunan model, 26.5 dakikalık hızlı şarj süresiyle de günlük kullanımda pratiklik sağlıyor.

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Anahtar Kelimeler:
kehribar togg
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