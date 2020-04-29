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Türkiye Avrupa'da otomotiv satışları artan tek ülke

OTOMOTİV HABERLERİ  | 29.04.2020 12:18 | Son Güncelleme

Otomotiv pazarı bu yılın ilk çeyreğinde 2019'un aynı dönemine göre yüzde 41,3 büyüyen Türkiye, Avrupa'da bu dönemde satışlarını artıran tek ülke oldu.

Türkiye Avrupa'da otomotiv satışları artan tek ülke

Türkiye, bu yılın ilk çeyreğinde 2019'un aynı dönemine göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde Avrupa'da otomotiv satışlarını artıran tek ülke olurken, en fazla otomobil ve hafit ticari araç satan 7. ülke konumuna da yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle küresel piyasalardaki dalgalanmaların artırdığı finansal riskler, tedarik zincirlerine ve ihracata yansıyan olumsuz etkiler ve salgınla mücadele tedbirlerinin iç talebe etkileri ülke ekonomilerini zor durumda bırakıyor.

Salgından birçok sektör olumsuz etkilenirken, özellikle otomotiv, en fazla etkilenen sektörlerin başında geliyor.

Salgının olumsuz etkileri geçen ay ve yılın ilk çeyreğinde otomotiv satışlarına açık şekilde yansıdı. Kovid-19, satışlarda Avrupa'da büyük kayıplar yaşanmasına neden olurken, Türkiye otomotiv pazarı da salgından olumsuz etkilendi. Ancak virüsün Avrupa'ya kıyasla Türkiye'de daha geç görülmesi, otomotiv satışlarında Türkiye'nin daha güçlü kalmasını sağladı.

En fazla düşüş pandeminin vurduğu İtalya'da görüldü

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verileriyle hazırlanan Avrupa otomobil pazar değerlendirme raporundan derlediği verilere göre, Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkeleri ile İngiltere'nin dahil olduğu pazar toplamına göre otomotiv pazarı, koronavirüsün etkisiyle bu yılın ocak-mart döneminde yüzde 26,1 azaldı ve 3 milyon 564 bin 777 adet seviyesinde gerçekleşti. 2019'un aynı döneminde 4 milyon 824 bin 307 adet satış gerçekleşmişti.

AB, EFTA ülkeleri ve İngiltere toplamına göre, ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş yüzde 34,7 ile pandeminin en fazla etkilediği Avrupa ülkesi İtalya'da görüldü. İtalya'nın ardından en fazla düşüş yüzde 32,7 ile Fransa ve yüzde 31,6 ile Avusturya'da kaydedildi.

Almanya'da otomotiv satışları bu dönemde yüzde 19,7 azalırken, Avrupa'nın diğer önemli ülkesi İspanya'da yüzde 31,1 ve AB'den ayrılan İngiltere'de de satışlar yüzde 31,4 geriledi.

En fazla araç satan ülke Almanya oldu

Bu yılın ilk çeyreğinde Avrupa'nın en fazla araç satan ülkesi, Mercedes, Audi, BMW, Volkswagen ve bu firmaların bünyelerindeki diğer büyük markalara sahip Almanya oldu. Avrupa'nın lokomotif ülkesi Almanya, ocak-mart döneminde 786 bin 508 adetlik satış gerçekleştirdi.

Almanya'yı, 562 bin 90 adetlik toplam satışla Rolls Royce, Bentley, Aston Martin ve Land Rover gibi markalara sahip İngiltere izledi.

Otomobil ve ticari araç satışlarında 3. sırada yer alan Fransa ise Renault, Citroen, Peugeot, Dacia ve ülkede üretim yapan diğer markalarıyla 464 bin 865 adet sattı.

Fransa'yı, 386 bin 191 adet satışla İtalya ve 260 bin 725 adetlik satışla İspanya izledi.

Türkiye otomotiv pazarı 7. sıraya yükseldi

AB, EFTA ülkeleri ve İngiltere'yi kapsayan toplam pazarda bu dönemde satışlarını artıran ülke olmazken, Kovid-19'la Avrupa'ya kıyasla biraz daha geç tanışan Türkiye'de ise otomotiv pazarı artış gösterdi.

Türkiye'de ocak-mart döneminde otomotiv satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41,3 artarak 128 bin 674'e ulaştı.

Otomotiv satışlarında şubat ayında 9. ve geçen yılın ilk çeyreğinde 10. sırada bulunan Türkiye, Avrupa otomotiv satışları sırlamasında bu yılın ilk çeyreğinde 7. sıraya yükseldi.

Satışlar martta yüzde 51,4 azaldı

Sadece bu yılın mart ayı değerlendirildiğinde, Avrupa otomotiv pazarı yüzde 51,4 azalarak 998 bin 524 adet seviyesinde gerçekleşti. 2019'un aynı ayında 2 milyon 53 bin 472 adetlik satış yapılmıştı.

AB, EFTA ve İngiltere pazarı toplamına göre mart ayında geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş yüzde 83,6 ile İtalya, yüzde 70,5 ile Fransa ve yüzde 68,5 ile İspanya'da kaydedildi.

Avrupa genelinde bu yılın mart ayında 2019'un aynı dönemine kıyasla satışını artıran pazar olmazken, Türkiye otomotiv pazarı söz konusu dönemde yüzde 1,8 artış gösterdi. Mart ayında da otomotiv satışları artan tek ülke Türkiye olarak kayıtlara geçti.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
otomotiv pazarı, Avrupa, türkiye,

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