Türkiye Avrupa'da otomotiv satışları artan tek ülke

Salgının olumsuz etkileri geçen ay ve yılın ilk çeyreğinde otomotiv satışlarına açık şekilde yansıdı. Kovid-19, satışlarda Avrupa'da büyük kayıplar yaşanmasına neden olurken, Türkiye otomotiv pazarı da salgından olumsuz etkilendi. Ancak virüsün Avrupa'ya kıyasla Türkiye'de daha geç görülmesi, otomotiv satışlarında Türkiye'nin daha güçlü kalmasını sağladı.

Türkiye, bu yılın ilk çeyreğinde 2019'un aynı dönemine göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde Avrupa'da otomotiv satışlarını artıran tek ülke olurken, en fazla otomobil ve hafit ticari araç satan 7. ülke konumuna da yükseldi.

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verileriyle hazırlanan Avrupa otomobil pazar değerlendirme raporundan derlediği verilere göre, Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkeleri ile İngiltere'nin dahil olduğu pazar toplamına göre otomotiv pazarı, koronavirüsün etkisiyle bu yılın ocak-mart döneminde yüzde 26,1 azaldı ve 3 milyon 564 bin 777 adet seviyesinde gerçekleşti. 2019'un aynı döneminde 4 milyon 824 bin 307 adet satış gerçekleşmişti.

AB, EFTA ülkeleri ve İngiltere toplamına göre, ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş yüzde 34,7 ile pandeminin en fazla etkilediği Avrupa ülkesi İtalya'da görüldü. İtalya'nın ardından en fazla düşüş yüzde 32,7 ile Fransa ve yüzde 31,6 ile Avusturya'da kaydedildi.

Almanya'da otomotiv satışları bu dönemde yüzde 19,7 azalırken, Avrupa'nın diğer önemli ülkesi İspanya'da yüzde 31,1 ve AB'den ayrılan İngiltere'de de satışlar yüzde 31,4 geriledi.