Ünlü otomobil markasından beklenmedik karar! Üretim durduruldu

Otomotiv sektöründeki tedarik zinciri sorunları, Alman otomobil devi BMW'nin İngiltere'deki fabrikasını da vurdu. BMW, Oxford'daki MINI üretim tesisinde başlayan kesintinin 9 Kasım'dan 25 Kasım'a kadar süreceğini belirtti.

Üretime yaklaşık 2 hafta ara verilmesi, markanın satış hedeflerine ulaşmasını ve teslimat takvimini tehlikeye atıyor.

DURDURULMA GEREKÇESİ...

Üretim bandının durdurulma gerekçesi BMW yönetimi tarafından ayrıntılarıyla resmen açıklanmadı. Sektör kaynakları sorunun Ukrayna’da faaliyet gösteren bir kablo donanımı tedarikçisinden kaynaklandığını ileri sürüyor.

İddialara göre, ekim ayının sonlarına doğru bölgedeki kriz nedeniyle zarar gören tedarikçi tesisinin üretim yapamaz hale gelmesi, parça sevkiyatını tamamen durdurdu. Avrupa otomotiv sanayisi açısından önemli bir üretim merkezi olan Ukrayna, kablo ağlarının imalatında önemli bir konumda bulunuyor.

Tedarik zincirindeki sorunun merkezinde Kromberg & Schubert'in olduğu belirtiliyor. Şirketin Ukrayna'nın Rovantsi bölgesinde bulunan üretim tesisi, 16 Ekim'de yaşanan olaylarda ciddi hasar aldı.

Şirket yetkilileri, meydana gelen hasarın ardından faaliyetleri durdurmak zorunda kaldıklarını açıkladı. Yapılan açıklamada, çalışanların sağlık ve güvenliğinin öncelikli olduğu vurgulanırken, tesisteki mevcut durumun değerlendirildiği ve bundan sonraki adımların incelemenin sonuçlarına göre şekilleneceği bildirildi.



3 BİN KİŞİNİN ÇALIŞTIĞI TESİSTE DURAKSAMA YAŞANDI!

Oxford fabrikası, markanın üç kapılı, beş kapılı ve üstü açık benzinli Cooper modellerine hayat veriyor. Buradaki üretim kesintisi, BMW’nin Swindon’daki çelik presleme tesisine ve Hams Hall’daki motor fabrikasına da yansıdı. Oxford ve Swindon’da toplam yaklaşık 3 bin kişinin çalıştığı tesislerdeki duraksama, marka açısından satışların önem taşıdığı bir döneme denk geldi.

MINI, Cooper hatchback ile Birleşik Krallık’ın en çok satan 10 otomobili arasındaki yerini korumaya çalışıyor. Ekim sonu itibarıyla 26 bin 156 adetlik satışla sekizinci sırada yer alan Cooper hatchback’in üretimindeki yaklaşık iki haftalık kaybın nasıl telafi edileceği üzerinde çalışılıyor. Şirket, tedarik ağıyla yakın temas halinde olduğunu ve aksaklığın geçici olmasını beklediğini açıkladı.

YEDEK TEDARİKÇİLER İÇİN ZAMAN GEREKİYOR

Otomotiv üreticileri, tedarik zincirinde yaşanabilecek kesintilere karşı genellikle alternatif üreticilerle anlaşmalar yapıyor. Ancak farklı tedarikçilerin devreye alınması ve yedek üretim hatlarının faaliyete geçirilmesi belirli bir süre gerektiriyor. Bu nedenle alternatif kaynakların bulunması, üretimin her zaman kısa sürede yeniden başlamasını sağlayamıyor.

MINI'nin tamamen elektrikli modellerinde ise mevcut kesintiden kaynaklanan bir üretim sorunu yaşanmıyor. Tamamı Çin'de üretilen elektrikli araçlar, markanın toplam satışlarının şimdilik yüzde 16'sını oluşturuyor.

MINI satışlarının önemli bölümünü meydana getiren benzinli Cooper modellerinin Avrupa'daki üretimi dururken, Çin'de üretilen elektrikli modellerin sevkiyatı kesintisiz devam ediyor.

Böylece marka, benzinli araçlardaki üretim kaybına rağmen elektrikli modeller üzerinden satış ve teslimat faaliyetlerini sürdürmeyi planlıyor.