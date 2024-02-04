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Yeni yerli otomobil yollara düşmek için gün sayıyor! Togg'a rakip geliyor: Reeder 'yerlilik' yarışına önde başladı

04.02.2024 09:31 | Son Güncelleme:
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Togg'dan sonra bir yerli otomobil daha yollara inmeye hazırlanıyor. Teknoloji şirketi Reeder üretim planını KAP'a bildirdi. 'Yüzde 80' detayıyla dikkat çeken açıklamayla birlikte gözler o tarihe çevrildi!

Yeni yerli otomobil yollara düşmek için gün sayıyor! Togg'a rakip geliyor: Reeder 'yerlilik' yarışına önde başladı

Samsun'dan doğan ve cep telefonlarıyla tanınan teknoloji şirketi Reeder yerli otomobil hamlesini resmen duyurdu. Yerlilik oranında çıtayı yükseğe taşıyan Reeder'ın ilk aracının bu yıl içinde banttan çıkarılması planlanıyor.

TOGG'A RAKİP OLACAK

Geniş yankı uyandıran Togg'dan sonra ikinci yerli otomobil için Reeder kolları sıvadı. Çalışmalar halihazırda devam ederken markası Reeder olarak belirlenen elektrikli aracın yüzde 80 oranında yerli olacağı belirtildi.

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KAP'A BİLDİRİLDİ: REEDER NE ZAMAN YOLLARDA?

Reeder Teknoloji tarafından KAP'a (Kamuyu Aydınlatma Platformu) yapılan açıklamada yeni yerli otomobille ilgili detaylar ve banttan ineceği tarih de verildi. İşte o açıklama:

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"Şirketimizin yenilikçi ve yerli teknolojik ürünleri ülkemiz ekonomisine kazandırma hedefleri kapsamında Ar-Ge departmanımızda gerçekleştirdiğimiz çalışmalar hızla devam etmektedir. Bu çalışmalar dahilinde %80'i yerli olan ilk Reeder markalı elektrikli araç üretimi hedefimize uygun olarak, üretim planlamalarını Samsun'daki üretim tesislerimizde yaptığımız elektrikli araç projemizdeki ilk test aracımızı 30 Ağustos 2024 tarihinde üretim bantlarımızdan çıkartmayı hedefliyoruz. Elektrikli araç üretimimize ilişkin gelişmeler hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.15-1 sayılı Özel Durumlar Tebliği gereğince gerekli bilgilendirmeler yapılmaya devam edecektir."

'YERLİLİK' YARIŞI

Togg CEO'su Gürcan, Togg'un yüzde 51'inin yerli olduğunu söylemişti. Batarya fabrikası Siro'nun bitimiyle birlikte ise bu oranın en az yüzde 68-70 oranına ulaşması hedeflendiği belirtilmişti.

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TOGG'UN FİYATLARI GÜNDEMDE

Yerli otomobil Reeder fiyatları ne kadar olacak sorusu da merak konusu oldu. Yerli otomobil Togg'un T10X modelinde güncel fiyat tablosu ise şöyle:

Togg T10X V1 RWD standart menzil: 1.430.000 TL
Togg T10X V2 RWD standart menzil: 1.550.000 TL
Togg T10X V2 RWD uzun menzil: 1.820.000 TLBu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yerli otomobil reeder togg
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