Yılın son iki ayına geldik, kampanyalar geliyor! Araç fiyatları düşecek mi artacak mı?

Otomotiv Piyasa Uzmanı Göksel Erkoyuncu; Ekol TV'de araç fiyatlarındaki son durumu değerlendirdi. 'Sıkı para politikaları nedeniyle neredeyse kredi kullanımı sıfırlandı. Vatandaş araç alırken kredi kullanamıyor. Nakit parası olan da tercihini araçtan yana kullanmıyor. Bu döneme kadar piyasa iyi şekilde geldi. Araç almak için çok doğru bir zaman!' diyen uzman isim kampanyalara dikkat çekti.

Otomotiv Piyasa Uzmanı Erkoyuncu; fiyatların yeni yılda daha da artacağını özellikle kredisınırlamalarının fiyatlardaki yükselmenin önüne geçtiğini belirtti.

'FİYATLAR DAHA DA ARTACAK'

"Otomobil almak için iyi bir zaman, faiz indirimleri düştüğünde BDDK'nın sınırlamaları gevşediğinde fiyatlar daha da artacak. Bugün yarından iyidir. Kasım ve Aralık ayında bazı modeller için kampanyalar gelecek. Nakit parası olan insanı otomobile çekmek çok zor, almak için doğru zaman ama satmak için doğru zaman değil!

"BEKLEDİKÇE MAKAS ARTAR"

Elindeki araçlarını değiştirmek isteyenler yani takas yapacakların beklemelerine gerek yok. Bekledikçe buradaki makasın daha da artacağını düşünüyorum. Yükselme ve düşme piyasanın beklediği bir durum."