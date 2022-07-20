Pivot noktası nedir? Pivot noktası hesaplama aracı nasıl kullanılır?

Pivot noktası, fiyat hareketleri sonucunda ortaya çıkan destek ve direnç seviyelerinin belirlenmesi adına kullanılan bir yöntemdir. Genel olarak küçük olan fiyat hareketlerini kestirmek için borsada önemli bir yere sahip olan pivot noktası, direnç ve destek seviyelerinin ispatı için kullanılır.

Pivot Noktası Nedir?

Pivot noktası, sermaye ve para piyasalarında işlem yapan bireysel ve kurumsal yatırımcılar için teknik analiz yöntemleri gerçekleştirme işlemlerinden biridir. Pivot noktaları değerlendirilerek destek ve direnç noktaları belirlenir ve seviyeleri ortaya çıkarılır. Böylece yatırımcılar, uzun ya da kısa vadede bu noktalara göre pozisyon alır. Dolayısıyla pivot noktası için borsa açısından teknik analiz araçları arasında büyük bir öneme sahip olduğu yorumu yapılabilir.

Borsada hem kısa hem de uzun vadede sağlıklı bir işlem yapabilmek için destek ve direnç noktalarının belirlenmesi oldukça önemlidir. Pivot noktası hesaplama belirli bir araca göre yapılır. Pivot noktası destek ve direnç son işlem seansının yüksek, açık ve kapanış değerlerine göre hesaplanan bir sistemdir. Grafiklerin çoğu otomatik olarak pivot hesaplama yaparlar. Ayarlar doğru kapanış saati ve fiyatı kullanacak şekilde yapıldığı takdirde pivot hesaplama işlemi doğru bir şekilde yapılabilir. Pivot noktaları objektif bir şekildedir.

Pivot Noktası Nasıl Hesaplanır?

Pivot noktası hesaplama son işlem seansının açık, yüksek ve kapanış değerlerine göre hesaplanan bir sistemdir. Pivot noktası hesaplama aracını kullanmak zor değildir. Otomatik olarak hesaplama yaptığı için ayarlar doğru bir şekilde yapıldığı takdirde sonuçlar doğru bir şekilde ortaya çıkar.

Pivot Noktası Nasıl Yorumlanır?

Pivot noktası yorumlama konusunda bilinmesi gereken en önemli nokta, fiyatın pivot seviyesinin üstünde mi yoksa altında mı kaldığı konusudur. Eğer teorik olarak fiyat, pivotun altında kalmış ise ilgili varlığa olan beklenti negatif olarak yorumlanırken, fiyat pivotun üzerinde ise ilgili varlığa yönelik beklenti pozitif olarak yorumlanır.

Pivot Noktası Hesaplama Aracı Nasıl Kullanılır?

Pivot noktası hesaplama aracı, canlı piyasada pivot noktasını hesaplamak için hızlı ve basit bir kullanım şekli sunar. Gerek döviz gerek hisse senedi ya da yatırım yapılan diğer ürünlerin pivot noktalarını kolayca hesaplar. Hesaplama yapılırken;

Eski bir işlemin verileri toplanır.

Eski grafikten taban ve tavan fiyatı girilir.

Açılış ve kapanış fiyatları değerleri belirtilir.

Sonuçlar görüntülenir.



