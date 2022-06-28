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Spot piyasa nedir? Spot piyasa işlemleri nelerdir?

25.06.2022 23:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Piyasalar, alıcı ve satıcının alışveriş için bir araya gelmesine olanak sağlayan bir ortam olarak tanımlanabilir. Spot piyasa ise bir ürünün son fiyatı üzerinden anında gerçekleşen alım satım işlemleridir. Spot piyasa işlemleri nelerdir?

Spot piyasa nedir? Spot piyasa işlemleri nelerdir?

İçindekiler

  • Spot Piyasa Nedir?
  • Spot Piyasa İşlemleri Nelerdir?

Spot piyasa para, altın, ürün gibi yatırım araçlarının anında teslim edilmesi prensibiyle çalışan ve piyasa fiyatından işlem yapılan piyasalardır. Spot piyasalarda gerçekleştirilen işlemlere ise spot işlem denir. Spot işlemler gerçekleştirilirken alıcı ve satıcı sadece elindeki varlığı kullanabilir.

Spot Piyasa Nedir?

Spot piyasa, finansal değeri olan varlıkların anında alım satımının piyasa fiyatı üzerinden gerçekleştiği piyasa ortamıdır. Spot piyasada alış veya satış işlemleri, işlem tarihinde belirlenen fiyattan sonra maksimum iki iş günü sonra gerçekleşir. Spot piyasa, nakit piyasa olarak da adlandırılmaktadır. Spot piyasada işlem yapan bir yatırımcı yalnızca elinde bulunan varlıkları kullanabilir. Spot piyasa örnekleri olarak; herhangi bir borsa pay piyasasında hisse senedi alım satım işlemi, bankadan ya da döviz bürosundan döviz alıp bozdurmayı ya da kuyumcudan altın alıp satmayı verebiliriz.

Merkezi bir otoriteyle gerçekleştirilen spot piyasa işleminde komisyon alınır. Yapılan bu işlem belli yasalarla güvence altına alınır. Kripto para dünyasında gerçekleşen spot piyasa işleminde ise işlemler bir blokzinciri üzerinde kaydolur ve bu işlemler anonim olmasına rağmen gizli yapılmaz.

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Spot Piyasa İşlemleri Nelerdir?

Piyasada en yaygın yapılan işlemlerden biri spot piyasa işlemleridir. Yabancı para biriminden yapılan döviz işlemi, kripto para işlemleri gibi işlemler, spot piyasa işlemleri arasında gösterilebilir.

Hem klasik finans dünyasında hem de kripto para dünyasında aynı anlama gelen spot piyasadaki fiyatlar, kripto piyasasında kripto paranın o anki güncel değeri üzerinden fiyatlandırılır. Aynı zamanda kripto para alım satımı yapılan platformlarda verilen emirler gerçekleşirken fiyatlar anlık olarak değişebilir ve verilen emire göre işlem fiyatı da değişebilir.

Döviz piyasalarında gerçekleşen işlemlerde ise fiziki olarak alım satım ya da para bozdurma işlemi yerine belli hesaplarda mutabakat kalınarak işlemler gerçekleşir. Bu yüzden de işlem tarihi ve teslim tarihi birbirinden farklı olabilir ancak bu tarihler arasındaki fark en fazla iki iş günü olabilir.

Döviz üzerinden yapılan spot işlemlerinde farklı bölgelerde, ülkelerde yaşamak söz konusu olduğu için ödeme emirlerini vermek ve uygulayabilmek için belli bir zamana ihtiyaç duyulmaktadır.

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