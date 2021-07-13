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10 milyon kişi bayramda yer değiştirecek!

13.07.2021 08:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaklaşık iki yıldır koronavirüs pandemisinden dolayı tatil yapamayan vatandaşlar, Kurban Bayramı tatilini fırsat bilerek hazırlık yapmaya başladı. Öte yandan Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya'ya göre, Bayram döneminde 10 milyon kişinin seyahat edeceğini ve 10 milyar TL’lik bir ekonomi oluşacağını belirtti.

10 milyon kişi bayramda yer değiştirecek!

Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı dün akşam itibarıyla açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirledik. Vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar tatile kavuşmuş oluyor." ifadelerini kullandı. Öte yandan tatil yerlerinde şimdiden rezervasyonlar doldu.

"REZERVASYONSUZ GELMEYİN"

Bayram tatili henüz açıklanmadan önce, birçok tatil yerinde rezervasyonlar yüzde 100 doluluk oranına ulaşırken, Adrasan gibi tatil yerlerinden tatilcilere 'gelmeyin! çağrısı yapıldı.

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DHA'da yer alan habere göre, Adrasan Mahalle Muhtarı Nail Aksoy, "Adrasan'da artık turizm sezonu başladı. Misafirlerimizin duyarlı olmalarını istiyoruz. Rezervasyonsuz Adrasan'a gelmesinler. Çünkü çok kalabalık. Gelen misafirlerimiz mağdur olmasın. Mutlaka rezervasyon yapsınlar. Sosyal mesafe, temizlik, hijyen kurallarına uyalım. Sahilimiz çok kalabalık. Adrasan'ın yaklaşık nüfusu 3 bin civarı, turizm sezonunda 15-20 bini buluyor. Bu Adrasan için büyük bir rakam. Bize yakın olan Olympos var. Yazır Mahallesi'nin antik Olympos mevkii. Ona binaen biz buraya yazın sezonluk da olsa ambulans istiyoruz. Yazın burada çok boğulma vakaları oluyor. Ölümler oldu" dedi.

"10 MİLYON KİŞİ YER DEĞİŞTİRECEK"

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, bayram dönemi için akraba, dost ve kendi yazlıklarına seyahatlerle birlikte 10 milyon kişinin seyahat etmesini ve 10 milyar TL’lik bir ekonomin oluşmasını beklediklerini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı
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