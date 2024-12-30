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20 saniyede tükendi! 'Erken geldim' diye sevindiler ama... Bakanlık açıklama yaptı

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
30.12.2024 08:55
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Devlet Opera ve Balesince (DOB), her sezon sahneye konulan dünyaca ünlü Fındıkkıran balesini izlemek isteyen Ankaralı sanatseverler bilet alabilmek için sabahın erken saatlerinde sıraya girdi. Biletlerin 20 saniye içerisinde tükendiği belirtilirken Kültür ve Turizm Bakanlığı da sosyal medya hesabından bu yoğun ilgiyle alakalı paylaşım yaptı.

20 saniyede tükendi! 'Erken geldim' diye sevindiler ama... Bakanlık açıklama yaptı

Dünyaca ünlü Fındıkkıran balesine sanat severler yoğun ilgi gösteriyor. Öyle ki satışa sunulan biletler 20 saniye içinde tükendi. Tam anlamıyla rekor kırıldı. İşi şansa bırakmak istemeyenler gişelerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

AA-20241227-36596873-36596861-FINDIKKIRAN_BALESI_BILETI_ALMAK_ICIN_SABAHIN_5INDE_KAMP_SANDALYESIYLE_KUYRUGA_GIRDILER

"DAHA ÖNCE DE GELDİM AMA ALAMADIM"

Show Haber'de yer alan habere göre; mikrofon uzatılan bir vatandaş "Daha önce de geldim ama alamadım ve geri döndüm, bu sefer erken geldim diye sevindim" dedi. Bir başkası da "Sabah 5'te geldik buraya, hatta işten izin aldım bunun için" ifadelerini kullandı.

AA-20241227-36596873-36596863-FINDIKKIRAN_BALESI_BILETI_ALMAK_ICIN_SABAHIN_5INDE_KAMP_SANDALYESIYLE_KUYRUGA_GIRDILER

"İNTERNET DEVREYE GİRDİĞİ ZAMAN 20 SANİYE İÇERİSİNDE TÜKENDİ"

Sonu görünmeyen o kuyruk diğerlerinden başkaydı. Fındıkkıran balesini izlemek isteyenler sabahın erken saatlerinde geldi, biletler bir anda tükendi. Gişe görevlisi "İnternet devreye girdiği zaman da 20 saniye içerisinde tükendi" dedi.

AA-20241227-36596873-36596865-FINDIKKIRAN_BALESI_BILETI_ALMAK_ICIN_SABAHIN_5INDE_KAMP_SANDALYESIYLE_KUYRUGA_GIRDILER

İnternetten umudunu kesenler Ulus'taki tarihi opera binasının gişelerine gelmişlerdi ama durum orada da farklı değildi. Saatlerce beklemeyi göze alanlar hazırlıklıydı, yanlarında sandalye de getirmişlerdi.

AA-20241227-36596873-36596866-FINDIKKIRAN_BALESI_BILETI_ALMAK_ICIN_SABAHIN_5INDE_KAMP_SANDALYESIYLE_KUYRUGA_GIRDILER

Fındıkkıran dünyada en çok izlenen bale eserlerinden biri. Kukla bebeğin prense dönüşmesi ve sonrasında yaşanan gelişmeler anlatılıyor. Çaykovski'nin 1891'de bestelediği son bale eseri olma özelliği de taşıyor.

AA-20241227-36596873-36596867-FINDIKKIRAN_BALESI_BILETI_ALMAK_ICIN_SABAHIN_5INDE_KAMP_SANDALYESIYLE_KUYRUGA_GIRDILER

DOB Genel Koordinatörü "Bu sene ekstra bir talep var. Tabii burada mağduriyet yaratmamak için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

AA-20241227-36596873-36596868-FINDIKKIRAN_BALESI_BILETI_ALMAK_ICIN_SABAHIN_5INDE_KAMP_SANDALYESIYLE_KUYRUGA_GIRDILER

BAKANLIK PAYLAŞIM YAPTI

Kültür ve Turizm Bakanlığı da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Yoğun ilgiden dolayı sanat severlere teşekkür edilirken yeni gösterimlerde buluşmak dileğiyle notu düşüldü.

fıııı

Anahtar Kelimeler:
Bale Kültür ve Turizm Bakanlığı
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