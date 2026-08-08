500 kişi yaşıyor! Hava kararınca nüfusu 100 katına çıkıyor

Antalya'nın kalbi olarak tabir edilen ve milattan önce 4'üncü yüzyıl sonunda başlayan tarihi geçmişinde, milattan önce 2'nci yüzyıl ortalarında Bergama Kralı Attalos tarafından bir liman kentine dönüştürülen tarihi Kaleiçi bölgesi binlerce yıl boyunca Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ev sahipliği yaptı. İki bin yılı aşkın bir tarihi olan yerleşim merkezi Antalya'nın köklü tarihini gözler önüne sererken tarihi yapıları, Rum, Selçuklu ve Osmanlı mimarisinin izlerini taşıyan evleri, begonvil kokan dar sokaklarıyla yılın her dönemi bir açık hava müzesi gibi ziyaretçilerini ağırlıyor.

GÜNDÜZÜ AYRI GECESİ AYRI

Selçuk, Kılınçarslan, Barbaros ve Tuzcular olmak üzere 4 ana mahalleden oluşan Antalya'nın turizm merkezi Kaleiçi'nin kayıtlı nüfus sayısı 500-600 arasında olan nüfusu özellikle yaz ayları ve turizm döneminde havanın kararması ile birlikte 100 katına çıkıyor. Eğlence ve konaklama mekanlarının yoğun olduğu Kaleiçi'nde gündüzleri sokaklar boş kalırken, nüfus akşam saatlerinde ise 40 bini geçiyor. Gündüz saatlerinde sahil bantlarını tercih eden tatilciler ve yerleşik vatandaşlar, akşam olduğunda ise soluğu Kaleiçi bölgesinde alıyor. Kaleiçi'nde hareketlilik ve yoğunluk gece 04.00'a kadar sürüyor

Özellikle eğlence, yeme içme ve tarihi doku eşliğinde yürüyüş yapma fırsatı sunan Kaleiçi, akşam apayrı ayrı bir kimliğe bürünüyor. Kaleiçi'nde özellikle yaz aylarında akşam saat 20.00'da başlayan hareketlilik, ilerleyen saatlerde daha da artarak gece 04.00'e kadar devam ediyor.

Kaleiçi'nin yaşayan bir şehir olduğunu belirten Antalya Otelciler Pansiyoncular Birliği (ANTOB) Başkanı Alp Özel, "Kaleiçi'nde yaşıyorum, Kaleiçi'nde yerleşik yaşayan 500 kişiden birisi de ben oluyorum. Toplamda yerleşik nüfusun yüz katına kadar çıkan bir nüfus buraya geliyor. Bir insan sirkülasyonu oluyor burada, bu esasında çok esnaf ve işletmeler için çok iyi bir şey. Burada yaşayan bizler içinde lojistik başka olmak üzere bazı sorunlar yaşıyoruz. Ama çözümü genelde gündüzden halletmiş oluyoruz. Burada yaşamanın hem iyi bir yönleri var hem kötü yönleri var" dedi.

AKŞAMLARI NÜFUSU 100 KATINA ÇIKIYOR

Kaleiçi'nde gün boyu yaşanan bir insan sirkülasyonu olduğunu belirten Özel, "100 katına çıkan bin nüfus yoğunluğu oluşuyor. Burada belediyelerimize, valiliğimize, emniyetimize çok görev düşüyor. Kaleiçi'nde 180 tane konaklama işletmesi var. Yine restoranlar, kafeler sayıları 200-250 arasında, gündüz iş yapan ise hediyelikçiler, rent a carlar bir çok esnaf var. Dolayısıyla burası yaşayan bir şehir, bizde bunun değerini bilerek çalışıyoruz. Bu kadar işletmenin olduğu bir yerde sirkülasyon sayısı da ona istinaden katlanıyor. Gündüz iş yapan esnaf kardeşlerimize turistler ya da yerli halk geliyor, 10 bin kişi civarlı bir sirkülasyon var. Akşam da birleşince yaklaşık 50 bin kişiye varan bir sirkülasyon olduğu hesaplıyoruz biz" ifadelerini kullandı.

KALEİÇİ YAŞAYAN BİR ŞEHİR

Kaleiçi Kesik Minare'de esnaf olan Alperen İpekoğlu ise özellikle turizm sezonunda yoğunluk yaşandığını söyleyerek, "Kaleiçi'nin yerleşik nüfusu ortalama 500-600 civarında, turizm sezonunda ve hafta sonları genel ağırladığımız müşteri sayımız çok fazla artıyor. Gündüzleri 10 bin civarında, akşamları bu sayı 40-50 bin kişiye kadar çıkabiliyor. Tabii ister istemez bu yoğunluktan dolayı yerleşik nüfusun kat ve kat fazlası misafiri ağırlıyoruz. Günlük ortalama gün normal sabit yaşayan insan sayısı haricinde gün içerisinde ortalama 50 bin kişi falan ağırlayan bir bölgeyiz.

Genelde tatilcilerimiz geliyor, yerleşik nüfusumuz geliyor, Antalya'nın yerleri geliyor. Kaleiçi bir Old Town olduğu için tabii ki mutlaka şehir dışından gelen ve yurt dışından gelen misafirlerimiz mutlaka bir kalecini gezmek istiyor. Tabii bu şekilde de sayı ciddi anlamda artış gösteriyor. Burada eğlence sektörü hareketli, hızlı. Bu şekilde de hem turistlerimize hem yerli halkımıza hizmet vermeye devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır