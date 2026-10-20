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Alanya'ya iki kruvaziyerle 2 bin 400 turist geldi

Antalya'nın Alanya ilçesine "Marella Discovery" ve "Azamara Quest" adlı kruvaziyerler 2 bin 400 turist getirdi.

Alanya'ya iki kruvaziyerle 2 bin 400 turist geldi

Malta bandıralı 264 metrelik "Marella Discovery", sabah Alanya Limanı'na yanaştı.

Gemide, çoğu İngiliz 1727 yolcu ve 744 personelin bulunduğu belirtildi.

Limana demirleyen Marshall Adaları bayraklı 181 metrelik "Azamara Quest" adlı gemide ise çoğu ABD'li 673 yolcu ve 395 personelin olduğu bildirildi.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler, Alanya Çarşısı, Alanya Kalesi ile tarihi ve turistik yerleri ziyaret edecek.

Günübirlik ziyaretin ardından gemiler ilçeden ayrılacak.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya Alanya Kruvaziyer
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