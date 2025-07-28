Aliyev’in kızları Leyla ve Arzu Aliyeva en büyük ortak! Bodrum'daki Mandarin Oriental'in yüzde 50'si satıldı

Türkiye'nin tatil cenneti Bodrum, dev ortaklık hamlesiyle gündeme geldi. Tatilcilerin gözdesi haline gelen Bodrum'un en şatafatlı ve lüks otellerinden olan Bodrum Mandarin Oriental'in yüzde 50 hissesi satıldı. İmzanın altında ise tanıdık isimler vardı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kızları Leyla ve Arzu Aliyeva'nın en büyük ortağı olan holding, lüks otelin yarısının sahibi oldu.

500 MİLYON EURO'YA YÜZDE 50 ORTAK OLDULAR

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 11 yıl önce 650 milyon Euro’luk yatırımla inşaa edilen ve Uzakdoğu kökenli lüks otel zinciri Mandarin Oriental’ın Türkiye’deki ilk oteli olan Mandarin Oriental Bodrum’a, Azerbeycan’ın dünyaca ünlü grubu Pasha Holding yaklaşık 500 milyon Euro yatırarak yüzde 50 ortak oldu.

ALİYEV'İN KIZLARI LEYLA VE ARZU EN BÜYÜK ORTAK

Sözcü'de yer alan habeere göre; iki dev holdingin bölgedeki turizm yatırımlarını arttırmak üzere yeni anlaşmalar yaptığı öğrenildi. Pasha Holding’in Aliyevlerle doğrudan bağlantısı görünmese de kayıtlara göre büyük ortaklarının Aliyev’in kızları Leyla ve Arzu Aliyeva olduğu aktarıldı.

Leyla-Arzu Aliyeva

DÜNYA ÇAPINDA 140 ÖDÜL ALMIŞTI

Astaş Holding’in 2014 yılında Bodrum’a kazandırdığı 132 konaklama ünitesine sahip olan otel Avrupa’nın ve dünyanın, en iyi ve lüks resort oteli seçilerek dünya çapında 140’ı aşkın ödül almıştı Astaş Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Aşcı ile Pasha Holding CEO’su Jalal Gasimov geçtiğimiz yıl ortaklık sözleşmesini imzalamıştı.

%50 HİSSESİNİ ALDI

Şirketin yüzde 50 hissesini Azeri grup almıştı. Azeri grubun Mandarin Oriental’e ortaklık için yaklaşık 500 milyon Euro’yu gözden çıkardığı belirtildi. Vedat Aşcı ortaklık sözleşmesi sonrası yaptığı açıklamada “Böylesine başarılı bir projenin yatırımcısı olmaktan da gurur duyuyorum. Bodrum’un dünya jet-set destinasyonları arasında yer almasına ciddi anlamda katkımız oldu. Pasha Holding ile yapmış olduğumuz bu güzel ortaklığın, bize verdiği mutluluğun yanı sıra ülkemize ve Bodrum’a büyük değer katacağına inanıyor ve tüm taraflara ve turizm sektörüne bu iş birliğinin hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Mandarin Oriental’in içinde değeri 8-15 milyon Euro arasında değişen yüzme havuzlu ultra lüks villalar bulunuyor.

PAŞAYEV AİLESİ’NİN ÜYESİ ALİYEV

Bakü’deki ünlü Absheron Hotel’in sahibi olan Paşa Holding, Azerbaycan bankacılık sektörünün yüzde 33’ünü tek başına yönetiyor. Paşayev Ailesi, Azerbaycan’ın en güçlü ailesi olarak biliniyor. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in eşi Mihriman Aliyeva da Paşayev ailesinin bir üyesi. Azerbaycan’ın yanı sıra Gürcistan’da faaliyet gösteren Pasha Bank, 2013 yılında Türkiye’ye geldi. Holdingin 2021 Aralık ayı itibarıyla 15.5 milyar Manat yani 9.5 milyar dolar varlığı bulunduğu belirtildi.

ŞİRKETİ ALMANYA’DA KURDU

Astaş, uluslararası alanda ticaret yapmak üzere Vedat Aşcı tarafından Almanya’da kuruldu. 2010 yılında Astaş Holding, Türkiye’nin en ayrıcalıklı tatil destinasyonu Bodrum Türkbükü Cennet Koyu’nda bulunan proje arazisini geliştirmek üzere satın aldı. Mandarin Oriental Hotel Group tarafından Mandarin Oriental, Bodrum ve The Residences at Mandarin Oriental, Bodrum markası ile işletilen projede lüks resort otel, tatil villaları ve tatil evleri yer alıyor. Eylül 2011 de inşaatına başlanan proje, 7 Temmuz 2014’te açıldı.